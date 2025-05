Zoë Më ensorcelle la halle St-Jacques

La chanteuse fribourgeoise Zoë Më s'est produite mardi soir lors de la première demi-finale de l'Eurovision. Elle a interprété en français la chanson «Voyage» qu'elle a coécrite. Sur scène, elle a été filmée par une seule caméra, une rareté.

L'accueil de la salle a été très chaleureux.

Keystone-SDA ATS

La Suisse découvrait il y a à peine quelques mois cette Bâloise de 24 ans, installée à Fribourg depuis l’enfance. Mardi soir, c'était au tour des spectateurs à la Halle St-Jacques et de ceux devant leur petit écran d'entrer dans son univers oscillant entre pop et poésie, lumière et mélancolie, français et allemand.

«Tu comprendras un jour/Que les fleurs sont plus belles/Quand tu les arroses», dit le pré-refrain. Sélectionnée parmi les 450 chansons soumises, «Voyage» a tracé sa route en ligne, le clip compte aujourd’hui près de 1, 3 million de vues sur YouTube.

