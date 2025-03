Une enquête aux «dimensions tentaculaires, hors normes» a permis d'interpeller à ce stade 28 suspects, dont Mohamed Amra, dans l'enquête sur l'évasion de ce narcotrafiquant qui a coûté la vie à deux agents pénitentiaires le 14 mai 2024 dans le nord-ouest de la France.

Jusqu'à présent, vingt personnes, dont Mohamed Amra, ont été inculpées dans cette affaire «aux dimensions tentaculaires, hors normes» (image d'illustration, archives). Keystone

Keystone-SDA ATS

Huit de ces suspects ont été interpellés lundi. Certains ont déjà été inculpés vendredi, tandis que d'autres doivent encore être présentés aux trois juges d'instruction.

Ils comparaîtront ensuite devant un juge des libertés et de la détention qui statuera sur leur placement en détention provisoire.

Parmi les suspects «figurent notamment les acteurs principaux» de l'«étape de la cavale» de Mohamed Amra dans un appartement loué à Compiègne, près de Paris, à partir de mai 2024 que le narcotrafiquant a quitté en octobre, a précisé la procureure de Paris Laure Beccuau lors d'une conférence de presse au tribunal.

Jusqu'à présent, vingt personnes, dont Mohamed Amra, ont été inculpées dans cette affaire «aux dimensions tentaculaires, hors normes», a-t-elle souligné.

Les chefs d'inculpation sont divers, des meurtres, tentatives de meurtre, évasion, le tout en bande organisée, et association de malfaiteurs, et font encourir la réclusion criminelle à perpétuité «pour les plus élevés d'entre eux», a détaillé la procureure.

Mme Beccuau a prévenu avoir «la détermination de considérer que feront partie de ce commando mortel, et en tout cas en porteront la responsabilité, tous ceux qui auront participé à cette action, tous ceux sans lesquels l'action n'aurait pu aboutir à ses conséquences tragiques».

«L'essentiel» d'entre eux «ont pu être interpellés» et inculpés, a-t-elle précisé.

A ce stade, les enquêteurs comptent sept membres du commando: Amra, deux guetteurs, dont l'un a aussi conduit un véhicule, deux autres conducteurs de véhicules et deux autres passagers.

Amra «pas surpris»

Des «moyens d'enquêtes extraordinaires» ont été engagés pour les identifier, eux, et les personnes ayant aidé Mohamed Amra dans sa cavale.

«800 techniques spéciales d'enquête ont été autorisées dans ce dossier», avec «440 interceptions téléphoniques et géolocalisations, de véhicules, de captations de données, d'images», a énuméré la procureure.

Mohamed Amra, aujourd'hui âgé de 30 ans, s'était évadé le 14 mai 2024 alors qu'il avait été extrait de sa cellule en Normandie, dans le nord-ouest de la France, pour être interrogé par un juge d'instruction.

Un commando en avait alors profité pour attaquer, à la voiture-bélier et aux fusils d'assaut, le fourgon pénitentiaire au péage d'Incarville sur l'autoroute A13 pour le libérer, tuant deux agents pénitentiaires et en blessant trois autres.

«Dès son arrivée à la maison d'arrêt (prison, ndlr) d'Evreux, Amra a eu l'intention de s'évader», a affirmé la procureure. Il n'a «pas été surpris» par l'attaque du fourgon.

«Les auditions glaçantes des agents pénitentiaires» ont démontré qu'"il s'y attendait au contraire», qu'il connaissait l'équipe «qui ne l'a jamais menacé» et qu'il avait eu une «participation active pour s'extraire du fourgon», a insisté la procureure.

Après neuf mois de cavale, Mohamed Amra a été arrêté en Roumanie le 22 février, remis à la France le 25 et mis en examen. Il a été incarcéré dans une prison très sécurisée.

Deux hommes ont aussi été arrêtés au Maroc dans le cadre de cette enquête. Ils «sont en attente d'extradition», a annoncé Mme Beccuau.