Des guides népalais ont dégagé mardi la voie menant au sommet de l'Everest, bloquée depuis deux semaines par un énorme bloc de glace dangereux susceptible de retarder les ascensions.

Images de la cascade de glace du Khumbu sur l'Everest Des images prises montrent la cascade de glace du Khumbu, un labyrinthe en constante évolution de crevasses et de blocs de glace qui marque l'entrée vers le sommet de l'Everest, alors qu'un énorme bloc de glace bloque la voie d'ascension. 28.04.2026

Agence France-Presse Clara Francey

Une équipe d'alpinistes très qualifiés, appelés les «experts de la cascade de glace» ("icefall doctors" en anglais) a commencé mi-mars à équiper les pentes du toit du monde des cordes, comme avant chaque saison.

Mais leur progression était bloquée depuis deux semaines par la présence d'un sérac - un bloc de glace géant - dans la redoutée cascade de glace de Khumbu, qui ouvre la voie népalaise vers le sommet himalayen.

«Nous espérons qu'il va bientôt fondre»

«Une équipe de 21 personnes, dont huit experts de la cascade de glace, est montée ce matin, ouvrant l'itinéraire jusqu'au camp 1», a déclaré à l'AFP Lakpa Sherpa, de 8K Expeditions, qui coordonnait l'opération. «Le sérac est toujours là, donc le risque persiste... Nous espérons qu'il va bientôt fondre», a poursuivi M. Sherpa.

Il a indiqué que les équipes allaient continuer à équiper les voies en cordes et en matériel afin d'éviter tout nouveau retard. Le Népal a délivré plus de 900 permis d'ascension pour différents sommets, dont 425 pour l'Everest, à l'occasion de la saison de printemps (avril-juin).

«Nous n'envoyons pas encore de gens là-haut»

Une mer de tentes pouvant accueillir plus d'un milliers de personnes – alpinistes étrangers et leurs guides – s'est installée au pied de l'Everest, prête à tenter l'ascension du sommet de 8'849 mètres. Les alpinistes au camp de base suivent de près l'évolution de la situation.

La voie népalaise la plus utilisée pour rallier le sommet himalayen débute par la redoutée cascade de glace de Khumbu, un glacier troué de crevasses et de séracs dont le mouvement permanent, encore accru par le réchauffement climatique, rend la traversée très dangereuse pour les alpinistes.

«Nous n'envoyons pas encore de gens là-haut», a indiqué Lukas Furtenbach, de Furtenbach Adventures, disant attendre le feu vert du comité qui a déployé les experts.

700 personnes ont atteint le sommet de l'Everest l'an dernier

Gravi pour la première fois en 1953, l'Everest attire chaque saison de plus en plus d'alpinistes, grimpeurs chevronnés ou débutants en mal de sensations fortes, au point que certains passages étroits sont bloqués par des bouchons humains qui mettent en péril la sécurité des cordées.

Environ 700 personnes ont atteint le sommet de l'Everest l'an dernier par le versant népalais, selon le ministère népalais du tourisme, et une centaine d'autres par le versant nord, via la Chine.

En 2023, trois guides népalais avaient trouvé la mort après avoir été heurtés par un bloc de glace alors qu'ils se trouvaient dans la cascade de Khumbu.