Migros laisse tomber les livres Ex Libris disparaît, avalé par Galaxus: 230 collaborateurs touchés

ATS

30.1.2026 - 09:54

Les 15 magasins d'Ex Libris seront fermés d'ici la fin de l'année. Migros va transférer progressivement son offre de livres en ligne à sa filiale Galaxus. En tout, 230 collaborateurs sont concernés.

Les 15 magasins d'Ex Libris seront fermés d'ici la fin de l'année.
Les 15 magasins d'Ex Libris seront fermés d'ici la fin de l'année.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.01.2026, 09:54

Galaxus reprendra les activités en ligne d'Ex Libris d'ici la mi-2027, indique vendredi Migros dans un communiqué. Dans cette perspective, les 15 magasins stationnaires d'Ex Libris, tous situés en Suisse alémanique, seront fermés d'ici fin 2026.

Ce transfert aura un impact sur le personnel. En tout, 230 collaborateurs d'Ex Libris seront concernés. «Des suppressions de postes ne peuvent malheureusement être exclues», peut-on lire dans le communiqué.

Dans le cadre de la transformation, Daniel Röthlin, responsable d'Ex Libris depuis de nombreuses années, prendra sa retraite. La direction d'Ex Libris pendant l'intégration sera assurée, en étroite collaboration avec Digitec Galaxus, par Stephan Koller, responsable des finances, et Rafael Schenker, responsable des activités commerciales.

