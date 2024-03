Le maire démissionnaire de la commune de Hettlingen (ZH) écope de trois ans et demi de prison pour avoir volé une cliente fortunée en tant que fiduciaire et escroqué l'Etat pour un crédit d'aide Covid. La justice zurichoise l'a reconnu coupable notamment de vols multiples.

L'accusé âgé de 68 ans a démissionné de ses fonctions de maire le mois dernier. Les faits reprochés sont liés à son activité professionnelle de fiduciaire (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Dans son jugement rendu mercredi, le Tribunal de district de Zurich a suivi en partie le réquisitoire du Ministère public, qui réclamait quatre ans et demi de prison. La défense a réclamé l'acquittement, en vain. Des condamnations pour escroquerie et falsification de documents ont aussi été prises en compte dans la peine.

Selon le Ministère public, le prévenu a volé à la cliente de sa fiduciaire, décédée entretemps, des centaines de milliers de francs et plus de cinq kilos d'or en pièces. Lors d'une perquisition au domicile de l'accusé, des rouleaux de pièces de monnaie en or ont été retrouvées.

Le prévenu a déclaré que sa cliente les lui avait offertes en cadeau pour le remercier de son travail. Elle lui aurait même promis 25 kilos d'or. Le sexagénaire a aussi nié avoir volé 800'000 francs à sa cliente lors d'une autre occasion. Il n'a toutefois pas convaincu le tribunal.

Le jugement peut encore faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême du canton.

paja, ats