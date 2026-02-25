  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Trafic routier – VD Examens de conduite: Vaud ouvre un site complémentaire à Savigny

ATS

25.2.2026 - 15:16

Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) vaudois proposera dès le 1er avril 2026 un site complémentaire au Centre de formation routière SA (CFR) à Savigny. Objectif: mieux répartir l'offre des examens pratiques de conduite dans le canton.

Il sera bientôt possible de passer des examens pratiques de conduite à Savigny, pour décharger notamment le centre de Cossonay (archives).
Il sera bientôt possible de passer des examens pratiques de conduite à Savigny, pour décharger notamment le centre de Cossonay (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.02.2026, 15:16

Le dispositif prévoit l'organisation d'examens pratiques de conduite pour les motocycles légers et les motos (catégories A et A1) à raison d'un jour par semaine, dès le 1er avril et jusqu'au mois d'octobre, a communiqué le Canton mercredi.

A partir du mois de mai, cette offre sera étendue aux voitures automobiles (catégorie B), ainsi qu'à d'autres catégories, en fonction de la demande. Dans ce cas, un jour d'examen supplémentaire sera planifié.

Cette démarche s'inscrit notamment dans le contexte de l'interpellation déposée le 29 octobre 2024 au Grand Conseil par le député Alberto Mocchi ainsi qu'à son postulat du 27 janvier 2026. Ses textes déploraient la concentration particulièrement élevée des examens pratiques de conduite sur le site de Cossonay et aux nuisances importantes qui en résultent pour les communes environnantes.

A l'issue d'une analyse des différentes options possibles, le SAN a recherché un site situé en dehors des centres d'examens homologués afin de mieux répartir l'activité sur le territoire vaudois. Le CFR de Savigny dispose de l'infrastructure de base nécessaire à l'accueil des examens pratiques, a-t-il conclu.

Les plus lus

Explosion spectaculaire près de Zurich: le bruit entendu à 15 km
Guy Parmelin confirme: les nouvelles taxes US remplacent les anciennes
Justin Murisier critique les JO : «Ce n’est pas l’esprit du sport»
«J'ai dix à trente minutes par jour où je me sens bien. Le reste du temps, c'est terrible»
Le point avant la reprise : «Odi» quasi sacré et des luttes intenses
Il percute une voiture, tente de fuir... et finit dans le décor !