A la suite de l'exercice 2025, la Loterie Romande va pouvoir verser 252 millions de francs, soit en moyenne 690'000 francs par jour, pour soutenir environ 5000 projets d'utilité publique en Suisse romande. De longs cycles sans que les jackpots tombent à l'EuroMillions expliquent en partie ce résultat.

L'argent redistribué par la Loterie romande atteint 252 millions pour 2025 (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Portés par le succès des jeux de tirage et des paris sportifs, les résultats de l’exercice 2025 confirment la solidité et la stabilité du modèle économique de la Loterie Romande», indique celle-ci mardi dans un communiqué. Le produit brut des jeux, soit les mises moins les gains versés aux joueurs, atteint 429,8 millions de francs.

«Ce résultat s'explique par une conjonction de facteurs favorables, tels que de longs cycles de jackpots à l'EuroMillions. Il n'annonce pas une tendance à la hausse du produit brut des jeux pour les prochaines années», affirme l'entreprise des jeux d'argent.

Conformément à sa mission, l'intégralité des bénéfices, soit 252 millions de francs en 2025, est distribuée à près de 5000 projets d'utilité publique en Suisse romande. «La Loterie Romande se réjouit de contribuer à la vitalité du tissu associatif romand grâce à un modèle unique, associant attractivité de l'offre, cadre responsable et distribution de l'intégralité du bénéfice à l'utilité publique», déclare son président François Longchamp, cité dans le communiqué.

Economie locale aussi

La redistribution bénéficie à des associations dans les domaines de la culture, de l'action sociale, de la santé, de la recherche, de l'éducation, de l'environnement, du tourisme, du patrimoine et du sport.

En 2025, la Loterie Romande a versé près de 20 millions de francs au sport d'élite, respectivement à Swiss Olympic, à l'Association suisse de football et à la Swiss Ice Hockey Federation, ainsi que 42 millions de francs au sport amateur, en faveur des infrastructures, des manifestations sportives et de la formation de la relève dans les six cantons romands, détaille-t-elle.

Son activité contribue également à l'économie locale: 79,2 millions de francs de commissions sur les ventes ont été versés aux 2350 commerces partenaires dans les six cantons romands. Cette rémunération constitue un soutien indispensable aux points de vente, tant dans les villages que dans les centres urbains, est-il souligné.

Contrôles et clients mystères

La protection des mineurs et des personnes vulnérables contre les risques liés aux jeux d’argent constitue une mission centrale de la Loterie Romande, rappelle cette dernière. A ce titre, l'institution met en oeuvre un important programme de mesures de protection des joueuses et des joueurs.

Tous les points de vente sont formés à l'application de l'interdiction de jeu des mineurs, à la prévention du jeu excessif, à la détection des comportements à risque ainsi qu'à l'orientation vers les centres spécialisés, explique l'entreprise.

Des contrôles de l'application des mesures de protection de la population dans les points de vente sont menés de manière systématique: 2959 contrôles ont été réalisés en 2025 par des clients mystères, indique-t-elle.

Joueurs à risque détectés

Sur la plateforme de jeux en ligne, un nouvel outil performant de détection précoce des joueurs à risque a par ailleurs été mis en place en 2025. Il évalue le profil de risque des joueurs et fournit des recommandations personnalisées, selon la société.

En cas de surendettement, s'ils ne remplissent pas leurs obligations financières ou s'ils engagent des mises sans rapport avec leur revenu ou leur fortune, les joueurs sont inscrits au registre national des exclus des jeux de la Loterie Romande, de la loterie alémanique Swisslos ainsi que des casinos en Suisse et au Liechtenstein, explique-t-elle.

Près de 2400 points de vente

La Loterie Romande compte sur un réseau de 2350 points de vente en Suisse romande ainsi que sur sa plateforme de jeux en ligne. L'an dernier, elle a proposé une offre de jeux comprenant 47 billets à gratter et e-billets, sept jeux de tirage, des paris sportifs dans 26 disciplines, ainsi que des paris sur des courses hippiques.

L'entreprise avait connu une année 2024 hors du commun. Une conjonction de facteurs «inédits et favorables» avait permis de générer un produit brut des jeux de 438,2 millions de francs, si bien qu'un bénéfice exceptionnel de 258,2 millions avait pu être redistribué en faveur de l'utilité publique.