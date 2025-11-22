  1. Clients Privés
Mille personnes mobilisées Succès pour l'exercice de sauvetage dans le tunnel du Lötschberg

ATS

22.11.2025 - 18:44

L'exercice de sauvetage dans le tunnel du Lötschberg ayant mobilisé un millier de personnes s'est achevé avec succès samedi, indiquent BLS et la police bernoise dans un communiqué. Le tunnel de base est depuis 17h00 à nouveau ouvert à la circulation des trains.

L'exercice a mobilisé de nombreuses forces d'intervention.
L'exercice a mobilisé de nombreuses forces d'intervention.
ATS

Keystone-SDA

22.11.2025, 18:44

22.11.2025, 18:47

Les différents services d'urgence ont évacué 450 passagers fictifs lors de cet exercice de grande envergure. Le scénario était basé sur un incendie dans le bistrot de bord d'un train InterCity à deux étages arrêté dans le tunnel en raison d'un problème technique.

La direction générale de l'exercice se dit satisfaite du résultat, mentionnant aucun «problème fondamental». Deux bénévoles ont toutefois été légèrement blessés en marge du scénario, précise-t-elle. Ils ont été emmenés à l'hôpital pour un contrôle.

L'exercice a mobilisé près d'un millier de personnes, dont environ 450 membres des forces d'intervention. Le tunnel a été fermé au trafic entre 11h00 et 17h00 samedi. Jusqu'à 16'000 voyageurs empruntent chaque jour le tunnel de base du Lötschberg, long de 34,6 kilomètres.

