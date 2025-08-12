Un habitant de Nidwald doit se soumettre à une expertise psychiatrique préalablement à l'achat de trois pistolets et d'un pistolet-mitrailleur équipé d'un silencieux. Le Tribunal fédéral rejette son recours.

La perquisition avait été ordonnée après que le Nidwaldien avait menacé de tirer sur les membres du service du personnel de son entreprise ainsi que sur le fils de son patron. (image d'illustration) IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA ATS

En juin 2022, l'homme a déposé auprès de la police du canton de Nidwald une demande de permis d'achat d'armes ainsi qu'une demande d'autorisation exceptionnelle pour le pistolet-mitrailleur et l'atténuateur de son. Trois mois auparavant, le Tribunal administratif cantonal avait décidé de rendre au recourant deux armes à feu et un silencieux saisis lors d'une perquisition en 2018.

Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral estime que la décision de 2022 n'est pas pertinente pour la demande de permis actuelle. Les deux armes saisies avaient été découvertes au domicile du recourant. L'une était chargée et cachée dans une corbeille à linge à proximité de l'entrée.

Menaces au travail

La perquisition avait été ordonnée après que le Nidwaldien avait menacé de tirer sur les membres du service du personnel de son entreprise ainsi que sur le fils de son patron. La procédure pénale avait été classée après le retrait de la plainte des intéressés, précise la 2e Cour de droit public.

Vu les circonstances, il est justifié d'ordonner une expertise, estiment les juges de Mon Repos. Celle qui a été effectuée en 2018 n'apporte pas d'éclaircissement sur la nouvelle demande du recourant. À l'époque, l'expert devait se prononcer sur la possibilité de commission d'autres délits. Il n'était pas censé analyser sa capacité à posséder des armes. (arrêt 2C_38/2025 du 11 juin 2025)