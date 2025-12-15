  1. Clients Privés
Explosion dans l'Ain Au moins six victimes, dont deux enfants tués

ATS

15.12.2025 - 19:40

Une explosion s'est produite lundi soir dans un bâtiment d'habitation à Trévoux dans le département français de l'Ain. Elle a fait au moins six victimes, dont deux enfants qui sont décédés, a indiqué la préfecture à l'AFP.

Cinquante pompiers, 36 engins et des secours médicalisés se sont rendus sur les lieux (image d'illustration).
Cinquante pompiers, 36 engins et des secours médicalisés se sont rendus sur les lieux (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

15.12.2025, 19:40

15.12.2025, 19:51

Il s'agit d'un bilan provisoire et les recherches se poursuivent, a précisé la préfecture qui appelle la population à éviter le secteur. «Le risque n'est pas encore écarté», a-t-elle précisé.

