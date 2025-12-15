Au moins six victimes, dont deux enfants tués

Une explosion s'est produite lundi soir dans un bâtiment d'habitation à Trévoux dans le département français de l'Ain. Elle a fait au moins six victimes, dont deux enfants qui sont décédés, a indiqué la préfecture à l'AFP.

Cinquante pompiers, 36 engins et des secours médicalisés se sont rendus sur les lieux (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Il s'agit d'un bilan provisoire et les recherches se poursuivent, a précisé la préfecture qui appelle la population à éviter le secteur. «Le risque n'est pas encore écarté», a-t-elle précisé.