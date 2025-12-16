  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Enquête en cours Explosion dans l'Ain: une personne «manque à l'appel»

ATS

16.12.2025 - 12:05

Les recherches ont repris mardi matin à Trévoux, dans l'Ain, dans les décombres d'un immeuble d'habitation où une explosion a tué lundi deux enfants en bas âge et fait treize blessés. Une personne «manque à l'appel», a déclaré le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Le ministre françAis de l'Intérieur Laurent Nuñez s'est rendu sur les lieux du drame (archives).
Le ministre françAis de l'Intérieur Laurent Nuñez s'est rendu sur les lieux du drame (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.12.2025, 12:05

16.12.2025, 13:09

«Il y a une personne qui manque à l'appel, qui était probablement occupante d'un des logements. Ce sont les équipes cyno(philes) qui sont en recherche actuellement», a-t-il dit à la presse lors d'une visite sur place.

Un peu plus tôt, le maire de Trévoux Marc Péchoux avait mentionné des personnes «dont on n'a pas forcément de nouvelles. Mais rien ne dit qu'elles étaient dans leur appartement», avait-il souligné devant la presse.

L'explosion, survenue vers 17h30, au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation, a tué deux jeunes enfants et fait «une dizaine de blessés en urgence relative», selon le ministre. «On a 53 personnes impliquées qui ont été choquées», a-t-il ajouté.

«Sur les motifs de cette explosion, il y a une enquête qui est en cours», a-t-il déclaré, refusant d'en dire davantage. Marc Péchoux a évoqué devant la presse la piste d'une explosion due au gaz, mais le parquet a souligné dans un communiqué qu'à ce stade, les causes exactes n'étaient «pas encore déterminées avec certitude».

Drame près de Lyon. «J'ai entendu des hurlements, une maman avait ses enfants sous les décombres»

Drame près de Lyon«J'ai entendu des hurlements, une maman avait ses enfants sous les décombres»

Action des pompiers saluée

Le ministre a salué l'action des pompiers, notamment de deux officiers qui sont intervenus en civil en dehors de leur service et «qui ont été les premiers à pratiquer les gestes de secours, notamment sur les deux jeunes enfants».

Les deux garçons, des frères de trois et cinq ans, ont été sortis des décombres en arrêt cardio-respiratoire, mais n'ont pas pu être ranimés, selon une source au sein des secours.

Laurent Nuñez, venu pour témoigner du «soutien» et de «la compassion du gouvernement», a également «salué un habitant de l'immeuble qui a joué un rôle important pour procéder aux évacuations» et souligné qu'une chaîne de solidarité» s'était mise en place pour prendre en charge les sinistrés.

L'immeuble de quatre étages où l'explosion a eu lieu comptait 20 logements, dont 19 occupés. Tous ses habitants ont été évacués et ils ne pourront pas le réintégrer dans l'immédiat. «Le périmètre va être gelé pendant le temps nécessaire aux constatations», a dit le ministre.

Explosion dans l'Ain. Au moins six victimes, dont deux enfants tués

Explosion dans l'AinAu moins six victimes, dont deux enfants tués

Les plus lus

Baschar Al-Assad – l’ophtalmologiste des célébrités de l’élite moscovite
Angelina Jolie affiche pour la première fois ses cicatrices
Un accident sur les pistes toutes les 8 minutes en Suisse !
Au Chili comme ailleurs, le vent a tourné. Et cette fois, il souffle fort
Un des deux assaillants était citoyen indien