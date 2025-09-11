L'explosion avait fait plusieurs blessés en 2023 à Chalampé (Haut-Rhin), dans un site classé Seveso seuil haut: l'entreprise Butachimie a comparu jeudi devant le tribunal correctionnel de Strasbourg.

L'explosion, dans l'usine Butachimie à Chalampé (Haut-Rhin), dans un site classé Seveso seuil haut, avait fait plusieurs blessés en 2023 (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Il lui est reproché plusieurs infractions au code de l'environnement, dont l'exploitation non conforme par personne morale d'installation avec atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes.

Le 14 juin 2023, une explosion retentissait dans une fosse de rétention située dans un atelier de production de Chalampé, à quelques kilomètres de Mulhouse. Ce site est classé Seveso seuil haut en raison du risque qu'il peut présenter pour les riverains en cas d'accident. Trois employés de Butachimie et trois salariés d'un sous-traitant étaient été blessés.

Le plus gravement blessé a souffert de brûlures au second degré au visage et aux mains et a passé trois semaines en soins intensifs, a expliqué son avocate, Nathalie Sommer. Aujourd'hui, il «doit porter des gants compressifs». «Il ne peut pas être au contact de l'eau, ne peut pas donner de bain à son bébé», «ne peut plus pratiquer le vélo, la moto, le piano», a-t-elle énuméré.

Erreur humaine

Cet incident est survenu en période dite de grand arrêt, lorsque les activités de production cessent pendant plusieurs semaines le temps de procéder à des opérations de nettoyage et de réparation. Un inspecteur de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a expliqué au tribunal que le sinistre – qui n'a pas eu d'impact sur l'environnement – était accidentel.

C'est en particulier l'absence de vaporisation d'un drain, due à une erreur humaine, qui a conduit à une accumulation de cyclohexane – un hydrocarbure – au fond de la fosse, qui s'est enflammé.

Créé en 1974, Butachimie produit environ 30% de l'adiponitrile mondiale, utilisé dans la fabrication de nylon, et emploie quelque 400 salariés. «Butachimie est très marqué par l'accident», a déclaré Kristof Mahieu, devenu gérant de cette société le 1er juillet 2023, soit quelques jours après le drame.

Il a détaillé les mesures de sécurité additionnelles prises depuis, comme l'instauration d'une check-list pour prévenir erreurs ou oublis. Soulignant les «nombreux manquements» de Butachimie, Priscille Cazaux, pour le Ministère public, a requis un total de 337'500 euros d'amende.

Olivier Mambré et Corinne Potier, avocats de Butachimie, ont plaidé la relaxe, faisant valoir que les manquements reprochés à la société «ne sont pas établis». La société «conteste sa responsabilité pénale mais entend accompagner les personnes victimes», a déclaré Me Potier. La décision sera rendue le 17 décembre.