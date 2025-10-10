Une déflagration dans une usine d'explosifs située dans le sud des Etats-Unis a causé la disparition de 19 personnes, ont annoncé vendredi les autorités locales.

Des images de télévisions diffusées vendredi montrent un bâtiment totalement dévasté, en train de brûler. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«A l'heure actuelle, nous pouvons confirmer que nous recherchons 19 personnes», a déclaré Chris Davis, shérif du comté de Humphreys, lors d'une conférence de presse sur l'explosion ayant détruit vendredi matin l'usine de l'entreprise Accurate Energetic Systems située à plus de 80 kilomètres de Nashville, la capitale du Tennessee.

Une «explosion destructrice» a eu lieu vers 07h45 vendredi (12h45 GMT) dans l'usine Accurate Energetic Systems et a soufflé un bâtiment entier, faisant «plusieurs morts», a expliqué le shérif du comté de Humphreys Chris Davis.

«Plusieurs personnes sont portées disparues», a-t-il ajouté, précisant que d'autres «petites explosions» étaient encore possibles mais que la zone était désormais sécurisée.

Les services de secours sont sur place

Cette usine est située près de Bucksnort dans un secteur boisé et vallonné à l'écart des zones urbaines, à quelque 100 km à l'ouest de Nashville, à la limite des comtés de Humphreys et Hickman.

Le bureau du shérif du comté de Hickman a de son côté dit sur Facebook qu'une explosion avait eu lieu dans cette usine, que les services de secours étaient sur place et que les habitants devaient éviter la zone.

Des images de télévisions diffusées vendredi montrent notamment un bâtiment totalement dévasté, en train de brûler, et des véhicules détruits par le souffle. Contacté par l'AFP, le bureau du maire n'a pas pu immédiatement fournir un bilan de victimes ni expliquer la cause de l'explosion.

Accurate Energetic Systems n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l'AFP. Sur son site internet, cette société fondée en 1980 se dit «spécialisée dans le développement, la fabrication, la manipulation et le stockage d'une large gamme de produits énergétiques et d'explosifs pour les marchés militaires, aérospatiaux et de la démolition commerciale».