Le bilan s'alourdit Explosion dans une usine en Pennsylvanie: «On aurait dit un coup de tonnerre»

ATS

12.8.2025 - 06:55

Une explosion survenue lundi dans une usine de charbon à coke de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, a fait deux morts et dix blessés, a indiqué la police locale dans un nouveau bilan.

Une partie de l'usine Clairton Coke Works, une usine sidérurgique américaine, vue le lundi 11 août 2025 à Clairton, en Pennsylvanie. (AP Photo/Gene J. Puskar)
Une partie de l'usine Clairton Coke Works, une usine sidérurgique américaine, vue le lundi 11 août 2025 à Clairton, en Pennsylvanie. (AP Photo/Gene J. Puskar)
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.08.2025, 06:55

L'explosion s'est produite dans l'usine Clairton Coke Works, propriété de la compagnie sidérurgique américaine US Steel, à quelque 25 kilomètres de Pittsburgh.

Le drame, dont les causes ne sont pas connues, a eu lieu «à l'intérieur d'une zone de batteries au sein des installations de coke» de l'usine, a fait savoir à l'AFP James Madalinsky, porte-parole de la police du comté d'Allegheny.

«On aurait dit un coup de tonnerre. Cela a secoué l'échafaudage, secoué ma poitrine, puis secoué le bâtiment. Ensuite, nous avons vu la fumée monter de l'usine sidérurgique», a déclaré à la chaîne locale WTAE Zachary Buday, qui travaillait à proximité.

Les secours ont constaté la mort de l'une des personnes qui travaillaient sur place. «D'intenses recherches» ont été nécessaires pour retrouver le corps de la deuxième victime, selon la police.

Une personne portée disparue dans un premier temps a été secourue et hospitalisée et neuf autres «ont été transportées dans des hôpitaux de la région pour être soignées pour diverses blessures», selon la même source

Enquête 

«Nous collaborons étroitement avec les autorités compétentes pour enquêter sur la cause de l'accident et nous fournirons des mises à jour supplémentaires dès qu'elles seront disponibles», a réagi David Burritt, directeur général de US Steel dans un texte relayé par la communication du groupe.

«Aux familles affectées, nos coeurs sont avec vous (...) Le travail que nous accomplissons est important et souvent exigeant, mais il ne devrait jamais, en aucune circonstance, se faire au détriment de la sécurité», a-t-il encore dit.

Située sur la rivière Monongahela, l'usine est le plus grande installation industrielle de transformation de charbon en coke des Etats-Unis. Elle emploie environ 1300 personnes, selon le sidérurgiste américain, aujourd'hui propriété du groupe Nippon Steel.

Le coke est un composant clé dans les hauts fourneaux, utilisé pour réduire le minerai de fer et produire de la fonte, qui est ensuite transformée en acier.

