De nombreux blessés et un mort Explosion dans une usine de charbon à coke en Pennsylvanie

Alix Maillefer

11.8.2025

Une explosion survenue lundi dans une usine de charbon à coke de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, a fait un mort, deux disparus et plusieurs blessés, a-t-on appris auprès de la police locale.

Agence France-Presse

11.08.2025, 20:40

11.08.2025, 21:51

Le gouverneur de l'Etat Josh Shapiro a publié sur X un message évoquant «une explosion survenue ce matin» dans l'usine Clairton Coke Works, propriété de US Steel, à quelque 25 km de Pittsburgh.

«À ce stade, les responsables peuvent confirmer qu'il y a eu un décès en lien avec cet incident», a indiqué à l'AFP James Madalinsky, porte-parole de la police du comté d'Allegheny.

«Deux personnes sont actuellement considérées comme disparues, et plusieurs individus ont été soignés pour des blessures supplémentaires. La situation de ces individus n'est pas connue pour le moment», selon le même responsable.

«Vers 11 heures (heure locale) le lundi 11 août, un incident s'est produit à l'usine U.S. Steel de Clairton, spécifiquement au niveau des batteries de fours à coke 13 et 14. Les équipes d'urgence ont été immédiatement mobilisées sur les lieux», a détaillé de son côté Andrew Fulton, responsable des relations presse de US Steel.

«Nous collaborons étroitement avec les autorités compétentes pour enquêter sur la cause de l'incident et nous fournirons des mises à jour supplémentaires dès qu'elles seront disponibles», a assuré par ailleurs David Burritt, directeur général du groupe. Interrogé par CBS, le maire de la ville Richard Lattanzi parle également de plusieurs blessés, certains «peut-être gravement».

Des vidéos sur les réseaux sociaux, non authentifiées par l'AFP, montraient des pompiers luttant contre le feu devant un bâtiment industriel éventré, sous un épais panache de fumée blanche. Selon plusieurs médias, des personnes se trouvaient toujours sous des décombres provoqués par l'explosion.

Située sur la rivière Monongahela, l'usine est le plus grande installation industrielle de transformation de charbon en coke. Elle emploie environ 1.300 personnes, selon le sidérurgiste américain, aujourd'hui propriété du groupe Nippon Steel.

Sollicité par l'AFP quant à l'origine de l'accident, US Steel n'avait pas réagi en début d'après-midi.

