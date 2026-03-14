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Aucun blessé Explosion de nuit devant une école juive d'Amsterdam

ATS

14.3.2026 - 09:24

Une explosion s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi contre le mur extérieur d'une école juive d'Amsterdam, a annoncé la maire de la capitale néerlandaise Femke Halsema, dénonçant «un acte lâche d'agression» à l'encontre de la communauté juive. Il n'y a pas de blessé.

Une voiture de police est stationnée devant une école juive à la suite d'une explosion survenue dans la nuit à Amsterdam, le 14 mars.
Une voiture de police est stationnée devant une école juive à la suite d'une explosion survenue dans la nuit à Amsterdam, le 14 mars.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.03.2026, 09:24

La police dispose d'images de vidéosurveillance d'un homme déposant l'engin explosif, selon Mme Halsema. Une enquête a été ouverte.

«La police et les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux», dans le quartier Buitenveldert dans le sud d'Amsterdam, et «les dégâts matériels sont limités», a ajouté la bourgmestre (maire) dans un communiqué.

Les juifs d'Amsterdam sont «de plus en plus souvent confrontés à l'antisémitisme et c'est inacceptable», a dénoncé Mme Halsema. «Une école doit être un lieu où les enfants peuvent suivre leurs cours en toute sécurité. Amsterdam doit être un lieu où les juifs peuvent vivre en sécurité»

Cette explosion ciblant un lieu juif rappelle les incidents similaires survenus cette semaine, de nuit également, devant des synagogues de Liège (Belgique) et de Rotterdam (Pays-Bas).

«C'est terrible. L'antisémitisme n'a pas sa place aux Pays-Bas», a réagi sur le réseau X le chef du gouvernement néerlandais Rob Jetten.

«Je comprends la colère et la peur que cela suscite, et je vais rapidement m'entretenir avec la communauté juive. Elle doit toujours se sentir en sécurité dans notre pays», a-t-il ajouté.

Vendredi, après l'explosion devant une synagogue de Rotterdam, les autorités néerlandaises avaient annoncé l'arrestation de quatre jeunes hommes soupçonnés d'être impliqués dans cette attaque.

Série d'attaques

Cette série d'attaques survient dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, où Israël compte parmi les belligérants.

Lundi peu avant 04h00), en Belgique voisine, une explosion avait secoué une synagogue de Liège, y causant des dommages mais ne faisant là non plus aucun blessé.

L'enquête a été confiée au parquet fédéral belge, compétent en matière de terrorisme, qui a dit 48 heures après les faits analyser une vidéo potentiellement prise par des djihadistes dans laquelle l'explosion est revendiquée.

Concernant les faits de Rotterdam, une vidéo non authentifiée montrant une explosion près d'un édifice ressemblant à la synagogue visée a circulé sur les réseaux sociaux vendredi.

Jeudi, un assaillant non identifié a foncé avec sa voiture sur une synagogue de la banlieue de Détroit, dans l'Etat américain du Michigan, provoquant un incendie. Il a été tué par les agents de sécurité qui ont ouvert le feu sur lui.

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