L'an dernier, Migros a annoncé vouloir retirer le nutri-score de ses emballages. Mais ce repère visuel simple constitue une aide réelle pour le consommateur et est d'«utilité publique», selon pas moins de 350 professionnels de la santé, qui demandent au géant orange de revenir sur sa décision.

L'an dernier, Migros a annoncé vouloir retirer le nutri-score de ses emballages. KEYSTONE

Rédaction blue News Valérie Passello

On l'apprenait hier soir dans l'émission «À bon entendeur» de la RTS, quelque 350 professionnels de la santé ont adressé une lettre ouverte à la direction de Migros, pour qu'elle revienne sur sa décision d'abandonner le nutri-score.

Depuis l'annonce du géant orange l'an dernier, le nutri-score disparaît peu à peu des emballages. Problème: ce repère simple aide les consommateurs à s'y retrouver en termes de qualité nutritionnelle des produits.

Spécialiste FMH en médecine interne, la professeure Johanna Sommer, première signataire de la lettre ouverte, explique: «Nous sommes très préoccupés par le fait qu'il y a une explosion d'obésité et de surpoids au niveau mondial. Rien qu'en Suisse, il y a 43% de la population - ou plus, déjà, depuis le dernier décompte- qui sont en obésité ou en surpoids. Et on sait aujourd'hui que c'est lié à une alimentation malsaine».

Pour elle, les indications sur les emballages ne sont pas suffisamment claires. «Le nutri-score est un moyen relativement simple d'aider la population à choisir un produit qui soit moins malsain», ajoute la professeure.

«Près de 150 publications scientifiques montrent l'utilité et l'efficacité du nutri-score par la réduction de la consommation de ces produits et la prévention de maladies cardiovasculaires par une meilleure alimentation: diabète, arthrose, même certains cancers», étaie encore Johanna Sommer.

«Migros s'aligne sur les intérêts économiques du secteur agroalimentaire au mépris de ses conséquences en termes de santé publique», accuse notamment la lettre ouverte, pointant le fait que la disparition du nutri-score est motivée par une volonté de faire des économies.

Migros sera-t-elle sensible à l'argumentation des professionnels de la santé? Affaire à suivre. Pour l'heure, le distributeur n'a pas encore répondu.