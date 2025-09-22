  1. Clients Privés
Nuage de gaz Explosion il y a 12 jours à Mexico : le bilan monte à 29 morts

ATS

22.9.2025 - 08:24

Le bilan de l'explosion d'un camion transportant du gaz dans Mexico, survenue le 10 septembre, est passé à 29 morts et 16 blessés restent hospitalisés, a annoncé dimanche la municipalité.

Le camion qui a explosé transporté près de 50'000 litres de carburant.
Le camion qui a explosé transporté près de 50'000 litres de carburant.
ATS

Keystone-SDA

22.09.2025, 08:24

22.09.2025, 08:59

La capitale mexicaine avait été secouée par la puissante explosion du camion-citerne qui transportait près de 50.000 litres de gaz, alors qu'il circulait dans le quartier densément peuplé d'Iztapalapa, dans l'est de la mégapole.

Selon l'enquête préliminaire du parquet local, l'accident est probablement dû à une vitesse excessive du poids lourd.

Les investigations ont également révélé que le réservoir du camion s'était fissuré après le choc, laissant échapper un impressionnant nuage de gaz qui s'était enflammé, brûlant grièvement les victimes.

La maire de Mexico, Clara Brugada, a déclaré que son administration allait réglementer la circulation des véhicules transportant des carburants dans la métropole de 9,2 millions d'habitants.

Au moins trois morts. Un camion de gaz explose à Mexico - «Des personnes étaient en feu»

Au moins trois mortsUn camion de gaz explose à Mexico - «Des personnes étaient en feu»

