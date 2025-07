Plusieurs explosions ont eu lieu samedi sur le site d'une entreprise de feux d'artifice à Breitenbach SO. Les pompiers sont intervenus dans la matinée, a indiqué la police à Keystone-ATS. On ignore à ce stade s'il y a des blessés.

La police soleuroise était mobilisée à Breitenbach SO samedi matin. (photo symbole) ATS

Keystone-SDA, Dominik Müller ATS

On voit de grandes colonnes de fumée s'élever, a déclaré Chantal Wälchli, porte-parole de la police cantonale soleuroise, à l'agence de presse Keystone-SDA. Le journal «20 Minuten» avait d'abord fait état d'explosions. «Il y a toujours des détonations», selon un témoin oculaire.

Selon Wälchli, les informations sur les explosions sont parvenues à la police peu après 7h30. Les pompiers de Breitenbach et de Büsserach sont alors intervenus. L'intervention s'est poursuivie dans la matinée.La police cantonale soleuroise a appelé la population à fermer les fenêtres et les portes à titre préventif et à rester chez elle. La zone située dans le secteur de la Passwangstrasse doit être évitée.