Explosions de bipeurs au Liban: une mystérieuse Suissesse au coeur du complot?

Le monde s'interroge encore sur les explosions de bipeurs du Hezbollah qui ont fait plus de 2800 blessés et 12 morts au Liban. Qui est derrière cette attaque? La piste mène désormais à Zurich, où une femme, P. Ellenberg, semble être au centre de cette opération.

L'explosion des bipeurs au Liban a fait environ 2800 blessés et 12 morts. KEYSTONE

blue News Marc Schaller

Le journal norvégien «Verdens Gang» livre des révélations troublantes: une mystérieuse entreprise suisse aurait joué un rôle clé dans l'attaque mortelle du 17 septembre au Liban. C'est ce que rapporte le quotidien alémanique «TagesAnzeiger».

Au coeur de cette affaire, on retrouve «Ellenberg Trading», une société basée à Hong Kong et dirigée par la mystérieuse P. Ellenberg, une Suissesse. Cette dernière aurait servi d'intermédiaire pour verser des millions de francs suisses à une entreprise bulgare, puis à une société hongroise chargée de la production des bipeurs, révèle «Verdens Gang». Les bipeurs, livrés au Hezbollah en 2022, contenaient en réalité des explosifs dissimulés dans leurs batteries.

Une identité «fantôme»?

Mais qui est P. Ellenberg? Une visite à son adresse officielle à Zurich n’a donné aucun résultat. Ni les voisins, ni les commerçants du bâtiment n’ont entendu parler d’elle. Aucune trace d'elle non plus dans les registres officiels, et aucune présence sur les réseaux sociaux, relève le quotidien alémanique.

Pourrait-elle n'être qu'une identité fictive? Des documents de sa société à Hong Kong affichent pourtant une signature et une référence à un passeport suisse. Interrogé, l'Office fédéral de la police n'a pas pu confirmer l'authenticité du passeport pour des raisons de protection des données.

Un Norvégien porté disparu

L'argent aurait circulé à travers plusieurs pays et sociétés-écrans. Les journalistes de «Verdens Gang», qui ont pu analyser les transactions financières, ont découvert qu'«Ellenberg Trading» a transféré plus de 1,4 million de francs suisses à une société bulgare détenue par un Norvégien.

L'entreprise de ce dernier aurait servi à transférer des fonds pour financer la production des bipeurs utilisés dans l'attentat. L'homme d'affaires était en voyage aux États-Unis lorsque les engins ont explosé au Liban. Or, il est désormais porté disparu. D'après le contre-espionnage hongrois, cette entreprise bulgare n’était «qu’un intermédiaire» dans cette chaîne complexe.

De nombreuses zones d'ombre

Enfin, on apprend que les paiements auraient été effectués depuis un compte bancaire israélien. De quoi renforcer les soupçons d'une opération orchestrée par les services secrets israéliens, potentiellement le Mossad. Une hypothèse corroborée par le «New York Times», qui affirme que des agents des services secrets israéliens seraient à l'origine de l'opération.

Toutefois, de nombreuses zones d’ombre demeurent. Quelle est l’identité réelle de P. Ellenberg? Qui se cache réellement derrière cette opération? Affaire à suivre...