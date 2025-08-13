Il provoque un grave accident au volant d'un bolide, il est expulsé de Suisse

Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'un homme aujourd'hui âgé de 24 ans pour lésions corporelles graves multiples et son expulsion du territoire helvétique. Ce Kosovar a grandi en Suisse et a provoqué un grave accident en 2019 au volant d'une puissante voiture.

Professionnel de l'automobile, le jeune homme avait emprunté une voiture de 600 chevaux pour un essai de conduite. (image d'illustration) IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Professionnel de l'automobile, il avait emprunté une voiture de 600 chevaux pour un essai de conduite. Au moment des faits, il détenait son permis depuis un an. Malgré la demande insistante du propriétaire de ne pas modifier les réglages de la voiture, le jeune conducteur est passé en traction arrière et a désactivé le contrôle électronique de stabilité.

La conductrice arrivant en sens inverse et sa fille de quatre ans ont été grièvement blessées et souffrent toujours des conséquences de l'accident. Kapo Zurich

Lorsque le passager lui a demandé de ne pas le faire, le jeune homme s'est contenté de ricaner, selon un jugement du Tribunal fédéral publié mercredi. Il a accéléré à fond et freiné à plusieurs reprises à l'intérieur de Dietikon (ZH). A la fin, il a accéléré si fort que les roues arrière ont patiné sur la chaussée mouillée.

«Un acte grave»

Lorsqu'il a perdu le contrôle de sa voiture à 74 km/h, il est entré en collision avec une autre voiture. La vitesse maximale autorisée était de 60 km/h. La conductrice arrivant en sens inverse et sa fille de quatre ans ont été grièvement blessées et souffrent toujours des conséquences de l'accident. Le plaignant et son passager n'ont pas été blessés.

Le Tribunal fédéral a rejeté tous les griefs du jeune homme, qui critiquait notamment l'accusation de lésions corporelles graves multiples, la peine prononcée et l'expulsion du pays pour sept ans. Dans un arrêt détaillé, la plus haute juridiction suisse a suivi le point de vue de l'instance précédente zurichoise. Celle-ci considérait l'acte comme très grave et n'excluait pas une récidive (arrêt 6B_195/2024 du 13.6.2025)