  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Capitale mondiale de Noël» Féérique et ultrasécurisé: coup d'envoi du marché de Noël de Strasbourg

ATS

26.11.2025 - 20:10

Vin chaud, illuminations et foule dense dans les rues du centre-ville: le marché de Noël de Strasbourg, véritable aimant touristique en Alsace, a ouvert ses 300 chalets mercredi au coeur d'une ville placée sous haute sécurité face à la menace terroriste persistante.

Une forte affluence est attendue pour cet événement qui durera un mois, jusqu'au 24 décembre.
Une forte affluence est attendue pour cet événement qui durera un mois, jusqu'au 24 décembre.
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

26.11.2025, 20:10

26.11.2025, 20:16

Une forte affluence est attendue pour cet événement qui durera un mois, jusqu'au 24 décembre. L'an dernier, 3,4 millions de visiteurs locaux et étrangers – un record – étaient venus vivre la magie de Noël dans la capitale alsacienne, dans les effluves d'épices ou de cannelle.

Dans le quartier touristique de la Petite France, comme sur le parvis de la cathédrale ou en d'autres endroits emblématiques de la ville, les chalets ont ouvert leurs devantures dès 14h. En début de soirée, une foule dense se pressait déjà place Kléber, au pied du sapin illuminé de 30 mètres de haut.

Cette 455e édition du «Christkindelsmärik» – soit «marché de l'enfant Jésus» en alsacien – «démarre sous de très bon auspices», s'est félicitée sur France 3 Alsace la maire écologiste de la ville, Jeanne Barseghian, observant que «les Strasbourgeois, les habitants de la région (et) les visiteurs internationaux» étaient «déjà au rendez-vous».

Les gens sont «émerveillés»

Dans les chalets où se vendent toutes sortes d'objets décoratifs, mais aussi des bretzels et autres crêpes ou gaufres, «on entend parler néerlandais, coréen, anglais et allemand bien sûr: ils sont tous là», énumère Romain Falcone, 22 ans, chaudement emmitouflé derrière son stand de maroquinerie fabriquée en Alsace. «Je pense que ça va bien marcher. Les gens s'arrêtent devant le sapin, ils sont émerveillés», positive le jeune vendeur.

«J'adore! On ne voit pas ça chez nous, c'est unique, magique», s'enthousiasme Jeff, 35 ans, un ingénieur venu de Los Angeles avec une dizaine de membres de sa famille. «C'est très célèbre: quand on cherche sur Google +capitale mondiale de Noël+, on tombe sur Strasbourg!», explique le vacancier américain, dont le circuit en Europe doit également l'emmener, notamment, à Paris et à Edimbourg, en Ecosse.

Les Strasbourgeois aussi sont de sortie, comme Michel et Noëlle, 65 ans, qui photographient le sapin avec leur smartphone pour leurs enfants «partis vivre ailleurs». «C'est très joli, mais c'est devenu un vrai Disneyland», tempère le retraité.

Ces dernières années, la municipalité a cherché à rendre le marché «plus fluide, plus aéré», a souligné mercredi la maire, notant que beaucoup de Strasbourgeois n'y «allaient plus» parce qu'ils le trouvaient «trop congestionné».

De manière générale, les autorités entendent s'efforcer de conserver «l'esprit festif et populaire d'un grand événement d'envergure internationale» tout en assurant «la plus grande sécurité de tous», avait souligné l'édile en amont des festivités.

Drones

Dans une ville endeuillée par un attentat jihadiste qui avait fait 5 morts et 11 blessés en 2018, le dispositif sécuritaire de cette année reconduit largement celui de 2024 et prend la mesure du risque terroriste, ainsi que celui d'éventuels mouvements de foule.

Il prévoit notamment de nouveau l'usage de drones de surveillance en temps réel et mobilisera un millier de forces de l'ordre chaque jour, policiers, gendarmes et CRS ainsi que pompiers et bénévoles de la Croix-Rouge.

Les accès au coeur historique de la ville seront contrôlés aux heures d'ouverture (11h30-21h00) et un sens unique pour piétons sera instauré dans certaines rues pendant les weekends pour fluidifier la circulation.

L'édition 2025 veut de nouveau faire la part belle à la tradition, aux produits locaux mais aussi à l'inclusion et la générosité – avec notamment une opération «sapin solidaire» qui vise à offrir des cadeaux à 300 enfants défavorisés.

Les plus lus

Un homme ouvre le feu sur la Garde nationale
A Washington, le «Mar-a-Lago Face» est en plein essor
Il cache le corps de sa mère et se déguise en elle pour toucher sa pension!
Cotisations relevées et fin de la limite d’âge. Ce que prévoit la réforme
L'arbre généalogique de l'humanité ébranlé par un mystérieux pied
Suivez Arsenal - Bayern et Atlético - Inter en direct