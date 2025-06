Quelque 3000 participants à la Fête fédérale de gymnastique (FFG) ont défilé samedi après-midi dans les rues de Lausanne. Le conseiller fédéral Martin Pfister était du cortège, de même que les autorités fédérales, vaudoises, lausannoises et gymniques.

Fête fédérale de gymnastique: cortège et flonflons à Lausanne - Gallery Le conseiller fédéral Martin Pfister a défilé samedi dans les rues de Lausanne en compagnie des autorités et de la présidente du Conseil national Maria Riniker pendant le cortège lors de la Fête fédérale de gymnastique. Photo: ATS Les associations cantonales de gymnastique ont pris part au cortège samedi à Lausanne. Photo: ATS Au total 3000 personnes ont participé au cortège de la Fête fédérale de gymnastique, - dont des gymnastes zurichois - samedi à Lausanne. Photo: ATS

Le défilé a débuté à 14h00 à Montbenon, où chaque coin d'ombre était réquisitionné par les membres des fanfares et les gymnastes. Le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a assisté à la charge et au tir du canon par les Milices vaudoises qui ont donné le signal du départ.

Chapeau de paille et chemise blanche, Martin Pfister faisait sa première visite officielle à Lausanne en tant que membre du gouvernement fédéral. Sa compatriote, la conseillère d'Etat Valérie Dittli, s'est réjouie de lui faire découvrir «le côté traditionnel» du canton de Vaud.

Le Zougois s'est réjoui de sa venue à Lausanne. «La Fête fédérale de gymnastique rerpésente un moment important pour la Suisse. C'est un très bon exemple de sport proche des gens. Des sociétés existent dans chaque village, chaque commune», a déclaré le ministre à Keystone-ATS en marge du cortège. Lui-même pratique la course à pied, la randonnée et le ski en hiver, a-t-il confié.

Guggen, crottin et crème solaire

Outre le Conseil d'Etat vaudois et la Municipalité lausannoise in corpore, le cortège a regroupé les représentants des 23 associations cantonales ou régionales de gymnastique. A leur passage, ils ont distribué des produits régionaux ou de la crème solaire aux spectateurs, parmi lesquels de nombreux Alémaniques.

Neuf fanfares et quatre guggenmusik ont animé le cortège. L'entier des Milices vaudoises a également pris part au défilé à pied et cheval.

Plus de 100 jeunes gymnastes des sociétés lausannoises accompagnés des jeunes sapeurs-pompiers vaudois ont porté les pancartes dénominatives. Ils étaient entourés de nombreux «Amis de la FEVI» en costume de la Fête des Vignerons 2019.

Long parcours

Le cortège a passé par la place St-François, Georgette et l'avenue de la Gare, tout d'abord sous un soleil de plomb puis sous un ciel voilé. Après avoir descendu toute l'avenue d'Ouchy, il a été disloqué à la Place de la Navigation. Le tir des mousquets des Milices vaudoises a fait office de salut final.

La municipale lausannoise Emilie Moeschler en charge des sports s'est dite ravie de la participation des Lausannois à la Fête, «un bon moment pour ceux qui ne connaissent pas la gymnastique». Forts de 2000 actifs, «cette discipline est la cinquième la plus pratiquée à Lausanne», a-t-elle rappelé.

Spectacle et cérémonie de clôture

Samedi soir, le spectacle Gymagine, fruit d'un travail bénévole, réunira pour le second soir consécutif plus de 300 gymnastes suisses et européens à la Vaudoise aréna. Ils illustreront toute la diversité et l’universalité de ce sport.

Dimanche, la Fête vivra ses dernières heures lors de la cérémonie de clôture au stade de la Tuilière. Elle couronnera les vainqueurs de la Fête réunissant près de 12’000 spectateurs et athlètes. Près de 645 gymnastes se produiront lors d’un spectacle de clôture riche en émotions.