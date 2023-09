Léa Seydoux s'est fait excuser dimanche à la Mostra de Venise, soulignant qu'il était «difficile» d'imaginer faire la fête pendant que Hollywood était paralysé par une grève historique.

Léa Seydoux est l'une des rares à être connue dans le monde anglo-saxon (image d'archives).

L'actrice française, l'une des rares à être connue dans le monde anglo-saxon avec des rôles dans James Bond ou chez Wes Anderson, devait fouler le tapis rouge dimanche, pour le film français «La Bête» de Bertrand Bonello.

Mais en pleine grève à Hollywood, elle a préféré ne pas faire le déplacement et fait lire un texte d'explication lors de la conférence de presse.

Gagne-pain menacé

«Il est difficile pour Léa (et George McKay, le Britannique avec qui elle partage l'écran) de venir et de célébrer (le film) tout en sachant très bien que des milliers d'acteurs et de scénaristes se battent pour sauver leur gagne-pain», énonce ce texte.

«Nous espérons qu'un accord équitable et juste sera trouvé bientôt et que Léa et George seront plus à l'aise pour faire la promotion», ont-ils ajouté.

Ne pas venir «est la façon la plus juste de soutenir la grève», a poursuivi George McKay dans un second message.

La Mostra de Venise est le premier festival frappé de plein fouet par la grève historique qui paralyse Hollywood. Acteurs et scénaristes demandent une meilleure rémunération et un encadrement de l'usage de l'intelligence artificielle.

Les tournages sont à l'arrêt à Hollywood mais les règles syndicales empêchent aussi les grosses productions américaines de faire venir leurs acteurs au festival, privé de ses stars.

Certains acteurs ont toutefois préféré venir à Venise, après avoir obtenu des dérogations, comme Adam Driver, car les productions dans lesquelles ils ont tourné sont des films indépendants des grands studios. Ceux qui l'ont fait ont pris garde jusqu'à présent d'affirmer leur solidarité avec les grévistes.

ATS