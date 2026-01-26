  1. Clients Privés
Extrait de compte exigé Face au surtourisme, un paradis de vacances sort l’artillerie lourde

Lea Oetiker

26.1.2026

Bali veut endiguer l'affluence des touristes. A l'avenir, les visiteurs étrangers devront présenter des preuves de leurs finances et de leurs projets de voyage à l'entrée de l’île.

Bali enthousiasme les gens du monde entier mais l'île en souffre. (photo d'archives)
Bali enthousiasme les gens du monde entier mais l'île en souffre. (photo d'archives)
Carola Frentzen/dpa

Lea Oetiker

26.01.2026, 13:35

26.01.2026, 14:23

Bientôt, Bali devra examiner de plus près qui peut se permettre de voyager et qui ne le peut pas. Selon un projet, les visiteurs étrangers devront à l'avenir présenter à l'entrée de l’île, entre autres, des relevés de compte des trois derniers mois, un billet de retour ainsi que des plans de voyage détaillés.

L'objectif : un «tourisme de qualité». Le gouverneur Wayan Koster a expliqué que l'on voulait s'assurer que «les voyageurs soient en mesure de subvenir entièrement à leurs besoins pendant leur séjour». Ceux qui ne disposent que d'un budget de sept jours ne devraient donc rester qu'une semaine par exemple

«Il est important de déterminer quels touristes étrangers sont autorisés à entrer et lesquels ne le sont pas, afin que les visiteurs ne causent pas de problèmes mais apportent une contribution positive au secteur du tourisme», a déclaré Koster, cité par l'agence de presse gouvernementale Antara. «A l'avenir, nous nous concentrerons sur un tourisme de qualité et pas seulement sur le nombre de visiteurs».

On ne sait pas encore si les nouveaux justificatifs seront vérifiés dès la procédure de visa en ligne ou seulement à l'entrée à l'aéroport de Denpasar. L'ancien vice-ministre du tourisme Sapta Nirwandar estime qu'une vérification préalable serait plus judicieuse : «Une fois que les touristes sont arrivés sur l'île, il serait difficile de vérifier les données bancaires à l'aéroport», a-t-il déclaré.

«Il y a de plus en plus de monde». Marchés de Noël et surtourisme: les villages d'Alsace pris d'assaut!

«Il y a de plus en plus de monde»Marchés de Noël et surtourisme: les villages d'Alsace pris d'assaut!

Inquiétude

Avec les directives prévues, le gouvernement de l'île réagit aux problèmes du tourisme de masse. Environ 7,1 millions de visiteurs internationaux sont venus sur «l'île des dieux» en 2025. Outre les routes encombrées et les déchets croissants, les habitants se plaignent du comportement irrespectueux de certains voyageurs, par exemple lorsqu'ils posent dans les temples ou conduisent des scooters en état d'ébriété.

Les représentants du secteur mettent en garde contre les débats précipités sur des règles inachevées. Les relevés de compte ne sont pas une preuve fiable de stabilité financière et des questions de protection des données se posent. L'association d'hôtels et de restaurants PHRI Bali a mis en garde contre des discussions prématurées qui pourraient susciter l'inquiétude des voyageurs et être exploitées par des destinations concurrentes.

Le parlement régional doit débattre du projet dans les semaines à venir. S'il est adopté, les nouvelles règles pourraient entrer en vigueur avant la fin de l'année. Les voyageurs devraient donc s'informer des éventuels changements avant leur départ.

«Une invasion». Et si Paris prenait une décision radicale face au surtourisme ?

«Une invasion»Et si Paris prenait une décision radicale face au surtourisme ?

