Face à son glacier à l'agonie, la «prise de conscience» d'une station de ski

(AFP) – «D'ici dix ans, il aura totalement disparu, si ce n'est quelques poches de glace»: le constat est écrasant dans les Alpes françaises, où le glacier du Varet, jadis splendide dans sa combe à près de 3.000 m d'altitude, fond inexorablement.

Les glaciers du monde ont perdu environ 5% de leur volume depuis le début du siècle. sedmak / Getty Images

ETX Studio Relax

«Il ne fait plus que 30 mètres d'épaisseur au maximum. Il fond de deux à trois mètres par an», se désole le glaciologue Jean-Baptiste Bosson.

«Il a déjà perdu, depuis 1850, depuis que l'homme a déréglé le climat, 90% de sa surface. Donc là, c'est le dernier soubresaut», dit-il depuis Bourg-Saint-Maurice où il participe au «Festival des glaciers», un événement destiné à alerter le grand public et à militer pour leur protection.

«Malheureusement, en France et dans le monde, certains glaciers aujourd'hui sont encore dégradés, détruits à la pelleteuse et à l'explosif», déplore le scientifique, convaincu que «les glaciers sont nos meilleurs alliés pour agir pour le climat».

Les glaciers du monde ont perdu environ 5% de leur volume depuis le début du siècle, avec de grandes disparités régionales: de -2% en Antarctique à -40% dans les Alpes. Ce dernier chiffre, considérable, s'explique par le fait que ces glaciers sont situés à une altitude relativement basse, ce qui les rend vulnérables à la hausse des températures.

Dans la station des Arcs, créée en 1968 et aujourd'hui l'une des plus fréquentées de France, le glacier du Varet, suspendu au flanc nord de l'Aiguille rouge (3.227 m) et accessible par le téléphérique du même nom, a longtemps fait la joie des skieurs. Quelque 400.000 visiteurs se pressent au sommet de l'Aiguille rouge chaque année.

Une piste balisée, régulièrement damée par de lourds engins, traverse le glacier. Mais sa fonte, en modifiant fortement le paysage, tend à la rendre «de plus en plus raide», relate Léo Tixier, responsable infrastructures, aménagements et biodiversité du domaine Les Arcs/Peisey-Vallandry. Depuis plus d'un an, elle n'est plus classée «rouge», mais «noire», donc moins accessible, «et on sait que ça va aller en s'aggravant», souligne-t-il.

A mesure que le site se transforme, il sera de plus en plus difficile à damer, si bien que la station prévoit à terme de fermer la piste et de réserver la descente aux skieurs «experts».

Cette philosophie de laisser-faire n'a pas toujours été de mise aux Arcs, admet-il: «Il faut être honnête, il y a encore six-sept ans en arrière, on était encore dans une logique d'aménageurs, de venir remettre en forme la piste au fur et à mesure de sa disparition».

- «Acharnement thérapeutique» -

«Il y a eu une véritable prise de conscience de l'intérêt de préserver les milieux qui sont laissés libres par le glacier. Depuis, on a pris complètement le chemin opposé», souligne-t-il. L'usage de bâches, un temps déployées sur le glacier dans l'espoir de modérer sa fonte, a été abandonné car il ne revenait qu'à «ralentir l'inéluctable».

Au final, «en accord avec les socioprofessionnels de la station, les élus de la commune de Bourg-Saint-Maurice, il a été décidé de ne pas faire d'acharnement thérapeutique et de le laisser disparaître quitte à ce que le ski devienne de plus en plus difficile», souligne-t-il.

Pour informer ses visiteurs de ce changement de cap, la station a mis en place à la gare d'arrivée du téléphérique un espace de sensibilisation expliquant la fonte des glaciers et l'amincissement rapide du Varet.

«C'est préoccupant parce que les 28 m qui restent, on fait le calcul rapidement», admet Isabelle Laroche, une skieuse de 59 ans.

Pour autant, «je pense qu'on va trouver des solutions. Le message que je pourrais avoir envie de faire passer, c'est soyons tous mobilisés pour faire au mieux de nos possibilités, puis on verra bien», avance-t-elle.

Le glaciologue Jean-Baptiste Bosson est moins optimiste. «On ne sait pas vivre sans grands glaciers, sans glaciers en bonne santé, donc on doit agir pour les glaciers. Si on passe des seuils irréversibles, la Terre va complètement changer. Donc la première chose, c'est agir sur le climat», avertit-il.