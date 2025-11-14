  1. Clients Privés
Idée de sortie Faire le tour du monde grâce à «Rendez-vous Bundesplatz» à Berne

ATS

14.11.2025 - 08:32

Le Palais fédéral accueille cette année encore le spectacle son et lumière «Rendez-vous Bundesplatz». Jusqu'au 22 novembre prochain, il propose une libre interprétation du roman de Jules Verne «Le tour du monde en 80 jours».

«Rendez-vous Bundesplatz 2025» : le spectacle son et lumière fait le tour du monde

«Rendez-vous Bundesplatz 2025» : le spectacle son et lumière fait le tour du monde

Immersion dans Rendez-vous Bundesplatz 2025 avec Nicolas Kyramarios, designer du spectacle, qui dévoile sa vision et la magie projetée sur la façade du Palais fédéral.

13.11.2025

Keystone-SDA

14.11.2025, 08:32

La 15e édition de «Rendez-vous Bundesplatz» fera voyager le public aux quatre coins de la planète: l'assistance sera transportée de la tour Eiffel aux pyramides de Gizeh, en passant par le Taj Mahal indien, Rio de Janeiro ou encore la statue de la Liberté.

«Nous voulons offrir au public cette année aussi des moments de détente et lui réservons quelques surprises», annonce Brigitte Roux, organisatrice et programmatrice de l'événement, citée dans un communiqué. Nouveauté cette année, plusieurs scènes du spectacle seront accompagnées de musique et de chants en direct, sur des arrangements du collectif suisse «Take this».

Du samedi 18 octobre au samedi 22 novembre la représentation d'une durée de 30 minutes sera jouée tous les jours à 19h00, à 20h00 et à 21h00. L'année dernière, plus de 620'000 personnes ont assisté au spectacle son et lumière «Volare».

