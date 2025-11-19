  1. Clients Privés
Le fils de Trump jubile Fastueux dîner : Ronaldo et Musk se régalent à la Maison Blanche

19.11.2025 - 07:51

La superstar portugaise du football Cristiano Ronaldo et le milliardaire Elon Musk ont assisté au fastueux dîner organisé mardi à la Maison Blanche par le président américain Donald Trump en l'honneur de Mohammed ben Salmane, prince héritier saoudien en visite.

Elon Musk a assisté au fastueux dîner organisé mardi à la Maison Blanche par Donald Trump en l'honneur de Mohammed ben Salmane.
ats

Keystone-SDA

19.11.2025, 07:51

19.11.2025, 08:35

Cristiano Ronaldo joue actuellement pour le club saoudien Al Nassr, comme de nombreux professionnels en fin de carrière séduits par les dépenses mirobolantes du royaume. Le joueur de 40 ans, dont le contrat avec le club saoudien arrive à échéance cet été, figurait en bonne place, non loin de Donald Trump.

«Vous savez, mon fils est un grand fan de Ronaldo», a déclaré Donald Trump dans son discours précédent le dîner, ajoutant que Barron, 19 ans, avait pu rencontrer la superstar.

Le monde du ballon rond était aussi représenté par le président de la Fifa, Gianni Infantino, dans une nouvelle apparition à la Maison Blanche avant la Coupe du monde 2026, coorganisée par les Etats-Unis. Pour Cristiano Ronaldo, ce Mondial sera «sans aucun doute» son dernier.

Une page va se tourner. Cristiano Ronaldo l'affirme : le Mondial 2026 sera «à coup sûr» son dernier

«Leadership»

Le milliardaire Elon Musk était lui aussi présent, bien qu'assis à une table différente de celle de Donald Trump, signe d'un réchauffement des relations entre le président et l'homme le plus riche du monde.

Le fondateur de Space X et Tesla a passé cinq mois à la tête d'une commission à l'efficacité gouvernementale, Doge, et a accompagné Donald Trump lors d'un voyage en Arabie saoudite en mai.

Mais les tensions entre les deux hommes avaient explosé en juin après des critiques de M. Musk à l'égard du projet de loi budgétaire de Donald Trump. Il avait aussi déclaré que le président figurait dans des dossiers liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Au cours du dîner, Donald Trump a fait l'éloge du prince saoudien, le qualifiant d'"homme de leadership», après avoir défendu son invité dans l'affaire du meurtre du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi en 2018.

Journalistes visées. «Tais-toi la truie» - Donald Trump pète les plombs !

