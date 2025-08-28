Une alarme par sirènes a retenti par erreur à 06h02 dans la région d’Aigle. Le canton de Vaud confirme qu’il s’agit d’une fausse alerte

Une alarme par sirènes a été déclenchée à Aigle à 06:02 heures (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le canton de Vaud annonce pour la région Aigle: une alarme par sirènes a été déclenchée à Aigle à 06:02 heures. Il s'agit d'une fausse alarme. Il n’y a aucun danger.

https://www.alert.swiss/fr/home.html#POA-1256106529-1