Une partie du Pentagone a été placée en confinement jeudi après un «incident lié à des substances dangereuses». Un porte-parole a toutefois annoncé qu'il s'agissait finalement d'une fausse alerte.

This is an aerial view of the five-sided Pentagon building, headquarters of the United States Department of Defense, in Arlington, Va., in 1975. The five concentric pentagons surround a courtyard and covers an area of 29 acres, 11.74 hectares. (KEYSTONE/AP Photo) KEYSTONE

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Dans la matinée, le porte-parole du Pentagone Sean Parnell avait déclaré qu'un «ordre de confinement» avait été émis pour une zone du bâtiment touchée par «un problème de qualité de l'air», tandis que les pompiers locaux avaient annoncé être sur place pour lutter contre un «incident lié à des substances dangereuses» sur X.

Après une série de tests, l'évaluation de la zone a «confirmé qu'il n'y avait pas de problème, et les opérations ont repris normalement», a affirmé Sean Parnell dans un communiqué en début d'après-midi.

«Le ministère de la Défense applique les protocoles de sécurité habituels», notamment un «confinement de la zone touchée», avait-il expliqué.