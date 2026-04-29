Vraie peine de prison pour la fausse nièce de Christian Constantin

Le Tribunal cantonal valaisan a condamné une femme de 49 ans, auteure d'une série d'escroquerie, à 14 mois de prison ferme. Dans plusieurs situations, elle a agi en se faisant passer pour une parente de Christian Constantin.

La fausse parente de Christian Constantin a vu sa peine être réduite par le Tribunal cantonal valaisan (photo d'archives). ATS

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La quadragénaire a été jugée coupable d'escroquerie par métier, de faux dans les certificats, de tentative de contrainte et d'abus de confiance. Dans cette affaire, le nombre de parties plaignantes a atteint le nombre de quinze et les parties lésées, quatre, pour un total de 19 cas.

Le TC a partiellement admis l’appel, en ce sens qu'un précédent sursis (avril 2019) n’a pas été révoqué. «La révocation d’un sursis ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve», précise le TC dans son dispositif. Le TC a ainsi réduit sa peine de 20 mois.En première instance, le 9 juillet 2024, la prévenue avait été condamnée à 40 mois de prison ferme par le Tribunal d'arrondissement de Martigny.

Avocate suivie pour moitié

«Ma cliente a commis des escroqueries, elle ne le nie pas, mais il ne s’agit pas d’escroquerie par métier», avait plaidé lors du procès son avocate Carine Mettraux. «Elle s’est contentée de baratiner ses interlocuteurs, en usant notamment de son nom de famille et en s’inventant une vie. Elle a pratiquement reconnu tous les faits, à part quelques cas anecdotiques.»

L'avocate sédunoise avait plaidé pour la non-révocation du sursis de 2019 et pour une nouvelle peine avec sursis. La Cour ne l'a suivie que partiellement. Interrogée par Keystone-ATS, Carine Mettraux n'a pas commenté le verdict, ni précisé si elle songeait ou non à adresser un recours au Tribunal fédéral (TF).

«J'étais dans le déni»

Entre octobre 2014 et janvier 2022, l'accusée a convaincu des tiers de lui mettre à disposition des biens et de l'argent en leur promettant de les rembourser, de payer des factures à leur place, d'honorer des contrats de prêts ou de baux à loyer, tout en sachant qu'elle ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour honorer ses promesses et «qu'elle ne comptait pas le faire», selon l'acte d'accusation. Elle avait également bénéficié de locations immobilières qu'elle n'a pas honorées et de prêts de véhicules.

«Avec le recul, je n’arrive pas à expliquer ce que j’ai fait et l’ampleur de mes actes», avait expliqué l'accusée devant le TC le 5 mars. «J’avais une peur extrême que mon ex-conjoint puisse m’enlever mes enfants, si je n'arrivais pas à subvenir à leurs besoins.»

Et de préciser sa pensée: «je n’aurais jamais dû faire ça. J’étais dans le déni. Je ne me rendais pas compte que je faisais.» Elle se trouve désormais sous curatelle et est suivie par un psychologue.

Une fausse nièce

Afin de donner plus de crédit à ses mensonges, la prévenue s'est régulièrement fait passer pour la nièce de Christian Constantin. Elle a ainsi permis de berner la crédulité de plusieurs garages pour des réparations ou pour bénéficier de véhicules de remplacement. Elle a même convaincu d'inscrire un jeune à un camp du club sédunois, avant d'empocher l'inscription.

La prévenue a également créé divers courriels et établis de faux documents (attestations bancaires, certificats de salaire et de travail) afin de tromper ses interlocuteurs.

En France et en Suisse

Selon l'acte d'accusation, la Valaisanne a agi dans le canton de Vaud, en Valais et dans le département français de l'Ain. Elles a notamment réussi à rouler plusieurs mois avec divers véhicules mis à disposition par des garages – dont six étaient sponsors du FC Sion -, après qu'elle ait paraphé un contrat pour acheter une voiture neuve ou à loger dans divers lieux, sans débourser le moindre centime. Elle a également escroqué des proches.

Au procès, la procureure Léa Manzione avait requis 40 mois de prison ferme. «La prévenue a choisi de vivre de ses activités délictuelles», avait-elle souligné.Avocat de l'une des parties plaignantes, Gonzague Vouilloz ne devrait pas faire recours auprès du TF. «Si l’on excepte cette question du sursis et de la célérité, la peine a été abaissée d’une manière peu importante», a-t-il résumé à Keystone-ATS.