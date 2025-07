Attention arnaque: de fausses lettres en circulation

Des criminels envoient actuellement de fausses lettres au nom de l'entreprise Ledger afin d'obtenir la phrase d'amorçage des crypto-paiements via un code QR. La police met en garde contre cette pratique.

Des escrocs envoient des lettres. (image symbolique) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Lea Oetiker

Attention arnaque: des escrocs envoient actuellement de fausses lettres de la société Ledger par la poste afin d'accéder aux seed phrases des crypto-wallets via un code QR, comme le met en garde cybercrimepolice.ch.

Les escrocs prétendent ainsi qu'il existe de nouveaux problèmes de sécurité et demandent instamment aux destinataires de mettre à jour leur portefeuille. Ils veulent que les destinataires scannent le code QR de la lettre avec leur téléphone portable.

Le recto d'une lettre falsifiée. Screenshot cyberpolice.ch

Ils menacent en outre que si la mise à jour n'est pas effectuée rapidement, des fonctions centrales telles que les transactions, la synchronisation des appareils ou l'accès à certaines zones du portefeuille seraient limitées. «L'achèvement immédiat du processus est présenté comme une condition préalable à l'utilisation illimitée de l'appareil Ledger et à la préservation de la sécurité du compte», poursuit le communiqué.

Le crypto-portefeuille pourrait être pris en charge

Sur le faux site Web, les cybercriminels tentent d'obtenir la phrase de récupération de 24 mots (Seed Phrase) des victimes potentielles. Celle-ci est demandée au cours d'un prétendu processus de sécurité afin de garantir le fonctionnement ou la sécurité du portefeuille Ledger.

Si les personnes concernées révèlent leurs mots de passe de récupération, les escrocs peuvent prendre le contrôle complet du crypto-portefeuille. Ils peuvent alors transférer toutes les cryptomonnaies qui y sont stockées vers d'autres comptes.

Le verso d'une lettre falsifiée. Screenshot cyberpolice.ch

La police recommande d'ignorer la lettre. Ne scannez pas de code QR et ne cliquez pas sur les liens figurant dans des e-mails, des messages ou d'autres sites web, car ils pourraient être falsifiés. Inscrivez-vous toujours via le site web officiel.

Si vous avez quand même scanné le code QR ou cliqué sur un lien, contactez immédiatement le support Ledger via les coordonnées officielles. Ouvrez votre portefeuille et transférez le plus rapidement possible vos fonds vers un nouveau portefeuille sécurisé. Enfin, contactez par téléphone la police cantonale locale et portez plainte.