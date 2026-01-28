  1. Clients Privés
Deux cas recensés en Inde Faut-il craindre une propagation du virus mortel Nipah?

Valérie Passello

28.1.2026

Deux cas de contamination par le virus mortel Nipah ont été récemment diagnostiqués dans l'Etat indien du Bengale occidental (nord-est) mais les risques de propagation de la maladie ont été «contenus dans les temps», a affirmé mardi soir le ministère indien de la Santé.

Micrographie électronique à transmission colorisée de particules matures du virus Nipah extracellulaires rouges près de la périphérie d'une cellule VERO infectée violette.
Micrographie électronique à transmission colorisée de particules matures du virus Nipah extracellulaires rouges près de la périphérie d'une cellule VERO infectée violette.
IMAGO/BSIP
,

Agence France-Presse, Rédaction blue News

28.01.2026, 15:45

Aucun vaccin n'existe contre ce virus, qui se transmet généralement aux humains par les animaux ou par des aliments contaminés et dont le taux de mortalité varie de 40 à 75%, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Des mesures de surveillance renforcée, des tests en laboratoire et des enquêtes de terrain (...) ont permis de contenir dans les temps le nombre de cas», a assuré le ministère dans un communiqué.

D'après «Euronews», les deux patients contaminés travaillaient dans un hôpital de la région et sont pris en charge aux soins intensifs. Aucun détail n'a été donné sur leur état de santé.

«La situation fait l'objet d'une surveillance permanente et toutes les mesures de santé publique requises sont en place», a poursuivi le ministère, ajoutant que les 196 cas contacts recensés se sont tous avérés négatifs.

Première épidémie en 1998

La première épidémie de Nipah a été enregistrée en 1998 après que le virus s'est répandu parmi les éleveurs de porcs en Malaisie. Le virus porte le nom du village de ce pays d'Asie du Sud-Est où il a été découvert.

Les premiers cas de contamination en Inde ont été détectés en 2001, dans le Bengale occidental. En 2018, une épidémie survenue dans le Kerala (sud) avait fait 17 morts.

Menace épidémique reconnue par l'OMS

Les symptômes comprennent une fièvre intense, des vomissements et une infection respiratoire, mais les cas graves peuvent se caractériser par des convulsions et une inflammation cérébrale entraînant un coma.

Le site de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) indique en outre: «Bien que le virus Nipah n'ait provoqué que quelques épidémies connues en Asie, il infecte un large éventail d'animaux et provoque des maladies graves et la mort chez l'homme».

Le virus Nipah figure parmi les agents pathogènes répertoriés dans le plan d'action de l'OMS en matière de recherche et développement contre les menaces épidémiques nécessitant des mesures urgentes.

