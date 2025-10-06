  1. Clients Privés
«C'est effrayant» Arnaques à l’emploi : les faux recruteurs prolifèrent aux États-Unis

ATS

6.10.2025 - 08:25

Après une série d'entretiens, Nicole Becker était ravie de recevoir une proposition d'embauche de la part d'une marque de vêtements de sport. Mais comme nombre d'Américains récemment, elle a été victime d'une escroquerie.

Les escroqueries à l'emploi ont bondi de plus de 1000% entre mai et juillet, période où les jeunes diplômés entrent en général sur le marché du travail, selon l'entreprise américaine McAfee (photo d’illustration).
Les escroqueries à l'emploi ont bondi de plus de 1000% entre mai et juillet, période où les jeunes diplômés entrent en général sur le marché du travail, selon l'entreprise américaine McAfee (photo d’illustration).
IMAGO/YAY Images

Keystone-SDA

06.10.2025, 08:25

06.10.2025, 08:26

De fausses offres d'emploi à des faux recruteurs, les escroqueries en ligne explosent aux Etats-Unis. En cause: le recul du marché du travail ainsi que l'essor de l'intelligence artificielle (IA) qui rend ces stratagèmes toujours plus sophistiqués, selon les experts.

En juillet, une prétendue marque chinoise a offert à Nicole Becker, une femme de 37 ans vivant dans l'Oregon (nord-ouest), un poste à responsabilité dans la communication. Après un premier entretien en ligne avec quelqu'un se présentant comme responsable des ressources humaines, elle a eu un appel avec un soi-disant directeur de la publicité et des ventes.

Attention arnaque. Un cadeau de fidélité de la Mobilière? Ne tombez pas dans le panneau!

Attention arnaqueUn cadeau de fidélité de la Mobilière? Ne tombez pas dans le panneau!

Au terme d'un processus qui a duré deux semaines et de prime abord crédible, elle signe une proposition d'embauche détaillée accompagnée d'une présentation de son rôle, du budget et des objectifs pour les six premiers mois.

«Je me suis fait avoir»

Mais rapidement un doute s'installe. L'entreprise lui demande d'acheter elle-même un ordinateur et un téléphone portable chez un revendeur désigné, tout en lui promettant de la rembourser sur sa première paye.

«C'est là que mon coeur s'est serré et je me suis dit: 'Oh non, je me suis fait avoir par une fausse offre d'emploi'», explique à l'AFP Nicole Becker, demandant que son vrai nom ne soit pas dévoilé.

«C'est effrayant, parce que je me considère comme une personne intelligente et informée, surtout en ce qui concerne l'IA et les escroqueries en général. Si je peux me faire escroquer, cela peut arriver à tout le monde», ajoute-t-elle.

«La belle Suisse» menacée. «Vos pays vont droit en enfer» : Trump cingle l’Europe devant l’ONU

«La belle Suisse» menacée«Vos pays vont droit en enfer» : Trump cingle l’Europe devant l’ONU

Les escroqueries à l'emploi ont bondi de plus de 1000% entre mai et juillet, période où les jeunes diplômés entrent en général sur le marché du travail, selon l'entreprise américaine McAfee.

Près d'un Américain sur trois affirme avoir reçu une fausse offre d'emploi par SMS, soulignant que «ces escroqueries ont dépassé le cadre des e-mails pour s'immiscer dans nos conversations quotidiennes», selon McAfee.

12 milliards de dollars

D'après la même source, les victimes font face à des pertes considérables: en moyenne 1471 dollars par escroquerie pour un total de 12 milliards de dollars l'année dernière, soit une augmentation de 21% par rapport à l'année précédente.

«Les escrocs tirent parti des tensions sur le marché du travail, où davantage de personnes se disputent un nombre réduit d'offres et parallèlement l'IA générative permet à des personnes malintentionnées de créer plus facilement de faux messages, de faux profils de recruteurs et même de faux entretiens», explique à l'AFP Lisa Plaggemier, directrice de l'organisation National Cybersecurity Alliance.

Une Valaisanne ruinée. Après le faux Brad Pitt, voici le faux... Marco Odermatt!

Une Valaisanne ruinéeAprès le faux Brad Pitt, voici le faux... Marco Odermatt!

L'agence américaine de protection des consommateurs (FTC) a récemment mis en garde contre les «escroqueries aux faux chèques», quand de faux employeurs envoient des chèques falsifiés pour que les victimes achètent du matériel auprès de vendeurs spécifiques.

Mais les employeurs peuvent aussi être victimes de ces fraudes. En juillet, la police fédérale américaine (FBI) a mis en garde contre des escrocs nord-coréens se faisant passer pour des Américains afin «d'être embauchés et avoir accès au réseau d'entreprises américaines».

Un profil sur quatre faux

Une enquête récente menée par la société américaine Gartner auprès de 3000 candidats a montré que 6% d'entre eux se sont déjà fait passer pour quelqu'un d'autre ou ont demandé à un tiers de se faire passer pour eux. Elle estime que d'ici à 2028, un profil de candidat sur quatre dans le monde sera un faux.

En conséquence, plusieurs entreprises qui avaient initialement adopté des outils d'IA pour le recrutement reviennent maintenant aux entretiens en présentiel.

Tollé au Japon. «J'espère que cet endroit continuera à faire bouillonner mes hormones féminines»

Tollé au Japon«J'espère que cet endroit continuera à faire bouillonner mes hormones féminines»

«Cela devient plus dur pour les employeurs d'évaluer les véritables compétences des candidats et, dans certains cas, leurs identités», explique Jamie Kohn, de la société Gartner.

Selon elle, «les employeurs sont de plus en plus inquiets par ces fraudes» qui créent des «risques de cybersécurité pouvant être bien plus sérieux qu'une erreur de recrutement».

