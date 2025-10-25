  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Son ex «très activement recherché» Tragédie à Mulhouse : une femme succombe, «victime de plusieurs coups de couteau»

Basile Mermoud

25.10.2025

Une femme de 33 ans est décédée samedi à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, après avoir reçu «plusieurs coups de couteau», indique le parquet de la ville, ajoutant que l'auteur présumé, son ancien conjoint, est activement recherché.

Au regard de la gravité de l’affaire, le parquet de Mulhouse a saisi le Service Interdépartemental de Police Judiciaire (SIPJ) du Haut-Rhin de l’enquête en flagrance du chef d'assassinat (photo d’illustration). 
Au regard de la gravité de l’affaire, le parquet de Mulhouse a saisi le Service Interdépartemental de Police Judiciaire (SIPJ) du Haut-Rhin de l’enquête en flagrance du chef d'assassinat (photo d’illustration). 
IMAGO/PanoramiC

Agence France-Presse

25.10.2025, 15:40

25.10.2025, 15:41

Les faits se sont déroulés samedi matin quand cette femme, serveuse d’un débit de boisson, a été «victime de plusieurs coups de couteau alors qu’elle ouvrait l’établissement», précise Nicolas Heitz, procureur de la République, dans un communiqué.

Tragédie près de Lille. Une jeune fille retrouvée morte dans un hôtel, un suspect en garde à vue

Tragédie près de LilleUne jeune fille retrouvée morte dans un hôtel, un suspect en garde à vue

La jeune femme, de nationalité géorgienne et demeurant à Mulhouse, a été transportée à l'hôpital par les services de secours. Mais elle a succombé à ses blessures. Le parquet privilégie à ce stade la piste d'un féminicide. Selon les premiers éléments de l’enquête, «elle aurait vécu durant trois ans avec un homme dont elle s’est récemment séparée», indique le procureur.

Son ex-conjoint suspecté 

«Cet individu est très activement recherché par les policiers», ajoute-t-il. «Tout est mis en œuvre pour appréhender rapidement l’auteur présumé des faits et établir le déroulé exact de ce drame». Une autopsie est également ordonnée et sera réalisée en début de semaine.

Actu et dicton du jour. UBS Veut «continuer à opérer depuis la Suisse», assure Ermotti

Actu et dicton du jourUBS Veut «continuer à opérer depuis la Suisse», assure Ermotti

Au regard de la gravité de l’affaire, le parquet de Mulhouse a saisi le Service Interdépartemental de Police Judiciaire (SIPJ) du Haut-Rhin de l’enquête en flagrance du chef d'assassinat, précise-t-il. Selon les derniers chiffres officiels publiés fin novembre 2024, 96 féminicides conjugaux ont été recensés par les forces de sécurité en France en 2023, sur 119 morts violentes au sein du couple. Dans 82% des cas, les auteurs sont des hommes.

Les plus lus

Le Sénat «rétablira la réforme des retraites» si nécessaire
La Banque de France tire la sonnette d’alarme : le pays risque un «étouffement progressif»
Xhaka et Sunderland créent la surprise à Chelsea et s'installent sur le podium
Lamine Yamal allume le Real, Xabi Alonso refuse de rentrer dans la polémique
Le prix Albert-Londres décerné à la chroniqueuse judiciaire Julie Brafman
Frankie Muniz donne un aperçu du tournage de Malcolm