La cour d'assises de la Moselle a condamné vendredi Maroof Easakhail à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa compagne enceinte, Anita Gashi, dans l'incendie volontaire de leur appartement en juin 2022.

Enceinte de cinq mois, Anita Gashi, grièvement brûlée, a perdu le foetus qu'elle portait le lendemain du drame. Brûlée à plus de 90% au troisième degré, elle est décédée des suites de ses blessures un mois après les faits (image d'illustration).

Keystone-SDA ATS

La cour l'a jugé coupable de meurtre sur conjoint et retenu l'intention de donner la mort, que l'Afghan de 33 ans avait tenté de nier lors de son procès.

La peine, inférieure aux réquisitions de l'avocat général qui avait demandé 30 ans de réclusion, est assortie d'une période de sûreté de 12 ans et demi, et assortie d'une interdiction de détenir une arme pendant 15 ans.

«Incohérences»

Maroof Easakhail a changé plusieurs fois de version au cours de la procédure. Lors du procès, il a pour la première fois reconnu avoir mis le feu à leur logement, affirmant avoir orchestré avec sa compagne une fraude à l'assurance mais n'avoir jamais eu l'intention de la tuer.

«Nous n'avons pas du tout cru à votre version qui est emplie de contradictions et d'incohérences, c'est un montage, une création, pour vous adapter aux éléments avancés contre vous», lui a dit le président de la cour, Nicolas Faltot.

«Une pure invention», a aussi estimé l'avocat général, Cédric Lausmone, qui a relevé que dans le logement social qu'occupait le couple, il n'y avait «aucun objet de grande valeur dans l'appartement qui aurait donné lieu à des dédommagements faramineux».

Par ailleurs, les enquêteurs ont remarqué que Maroof Easakhail ne présentait aucune trace de brûlure ou de suie, alors qu'il prétendait avoir tout fait pour sauver sa partenaire.

Pour Cédric Lausmone, le mobile du crime ne réside pas «dans un contexte de violences conjugales – qui ne sont pas vraiment mises en évidence dans l'enquête» – ou dans «la volonté d'Anita Gashi de le quitter: elle voulait un second enfant de lui».

L'avocat général a avancé une «hypothèse cynique» pour expliquer son acte, celle d'un accusé qui a «voulu se débarrasser froidement de son épouse qui ne lui servait plus à rien, après avoir obtenu son fils et son titre de séjour!»

«Ce qui est insupportable dans sa version sournoise, c'est qu'il inclut Anita», a souligné dans sa plaidoirie Me Samira Boudiba, conseil de la famille de la victime, qui a fait le déplacement en bus depuis la Serbie pour «venir assister au procès du meurtrier de leur fille et soeur.»

«En tuant Anita Gashi, il a tué une partie de son fils», a quant à elle plaidé Me Zakia Ait Ali Slimane, avocate représentant les droits du premier enfant du couple, un garçon de sept ans, «plein de colère et de tristesse, qui a perdu sa mère, son petit frère et dont l'avenir est incertain.»