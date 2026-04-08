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Il fonce dans un conteneur de bureau Tragique accident dans une déchetterie à Ottikon

Carsten Dörges

8.4.2026

A Ottikon, une femme a été renversée par une voiture et grièvement blessée. Le conducteur de 89 ans a accéléré pour des raisons inexpliquées et a percuté un conteneur.

Un automobiliste de 89 ans a percuté un conteneur et a grièvement blessé une femme.
Un automobiliste de 89 ans a percuté un conteneur et a grièvement blessé une femme.
Image : police cantonale de Zurich

Redaktion blue News

08.04.2026, 23:32

08.04.2026, 23:50

Accident grave dans un centre de recyclage à Ottikon (commune de Gossau ZH) : un automobiliste de 89 ans a accéléré pour des raisons encore inexpliquées et a foncé tout droit dans un conteneur de bureau. Comme l'écrit la «police cantonale de Zurich», il a alors heurté une femme de 66 ans qui se trouvait devant le conteneur. Elle est restée coincée sous le véhicule.

La femme a été transportée à l'hôpital

Les pompiers l'ont dégagée de sa position. En raison de la gravité de ses blessures, un hélicoptère de secours l'a transportée à l'hôpital. Le conducteur et un employé communal qui se trouvait dans le conteneur-bureau n'ont pas été blessés.

La police cantonale zurichoise enquête sur les causes de l'accident en collaboration avec le ministère public.

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