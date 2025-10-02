  1. Clients Privés
Enquête pénale ouverte La cause du décès de la femme repêchée dans le lac de Constance est connue

ATS

2.10.2025 - 10:17

Une femme trouvée morte fin août dans le lac de Constance près d'un port de plaisance à Rorschach (SG) a été victime d'un crime, selon les enquêteurs. Le Ministère public st-gallois a ouvert une enquête pénale pour meurtre et arrêté le mari de la victime.

Une femme trouvée morte fin août dans le lac de Constance près d'un port de plaisance à Rorschach (SG) a été victime d'un crime, selon les enquêteurs. (image prétexte)
Une femme trouvée morte fin août dans le lac de Constance près d'un port de plaisance à Rorschach (SG) a été victime d'un crime, selon les enquêteurs. (image prétexte)
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.10.2025, 10:17

Après la découverte du corps de la Nigériane âgée de 42 ans le 27 août dernier, les enquêteurs se sont penchés sur les circonstances qui ont mené à la mort de la victime domiciliée dans le canton de St-Gall, écrit jeudi le Ministère public.

Début septembre, la police cantonale a lancé un appel à témoins en précisant que la quadragénaire avait déposé un sac en plastique entre deux troncs d'arbres sur une pelouse avant d'aller dans l'eau avec des palmes et des lunettes de plongée. L'enquête a mené à l'arrestation de son mari qui vivait dans le même ménage. Ce dernier se trouve en détention préventive.

Les travaux des enquêteurs se poursuivent. Le Ministère public ne donne donc pas davantage de détails pour l'instant.

