Circonstances encore troubles Femme tuée à Buchs: trois personnes arrêtées

ATS

24.12.2025 - 15:07

Une femme âgée a été tuée dans la nuit de mardi à mercredi à Buchs (ZH). Trois suspects, qui se trouvaient dans la maison, ont été arrêtés, a indiqué la police cantonale zurichoise.

Selon la police, la Kosovare de 71 ans est décédée à la suite d'un acte de violence (photo d'archives)
Selon la police, la Kosovare de 71 ans est décédée à la suite d'un acte de violence (photo d'archives)
ATS

Keystone-SDA

24.12.2025, 15:07

24.12.2025, 15:11

La police a été alertée peu après minuit de la découverte d'une personne inanimée dans une maison. Les secours n'ont pu que constater le décès de la femme, précise la police.

La victime est une Kosovare de 71 ans. Les trois suspects arrêtés sont une Suissesse de 48 ans et deux Suisses de 27 et 51 ans.

Les circonstances et le déroulement du drame ne sont pas encore clairs. Une enquête a été ouverte.

