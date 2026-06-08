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Canton de Genève Femme tuée à son domicile au Lignon : un suspect a été interpellé

ATS

8.6.2026 - 12:53

Un homme de 56 ans suspecté d'avoir tué de plusieurs coups à la tête une femme de 67 ans à son domicile au Lignon (GE) a été interpellé vendredi. Le suspect est poursuivi pour assassinat, indique lundi le Ministère public genevois dans un communiqué.

La police avait trouvé le corps de la victime au Lignon (GE) après un appel d'une voisine (archives).
La police avait trouvé le corps de la victime au Lignon (GE) après un appel d'une voisine (archives).
sda

Keystone-SDA

08.06.2026, 12:53

Il a été mis en détention provisoire pour une durée de trois mois. A la fin mai, le pouvoir judiciaire avait indiqué que la police avait été contactée le 5 mai par une voisine de la victime. Cette dernière n'avait plus de nouvelle et une forte odeur dans le couloir l'inquiétait.

La police avait découvert le même jour le corps sans vie de la sexagénaire. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle était décédée de plusieurs coups portés à la tête. L'interpellation du suspect a eu lieu un mois plus tard.

Canton de Genève. Une femme décède de plusieurs coups à la tête au Lignon

Canton de GenèveUne femme décède de plusieurs coups à la tête au Lignon

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