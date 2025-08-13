La justice argentine enquête sur la mort de 87 patients dans divers hôpitaux. Ces derniers ont consommé du fentanyl médical contaminé par une bactérie.

Les proches de Daniel Sebastian Oviedo, de gauche à droite, son père Daniel Oviedo, sa mère Sandra Altamirano et sa sœur Gisel Oviedo, s'étreignent devant l'hôpital Italiano lors d'une manifestation pour réclamer justice pour lui et d'autres victimes décédées après avoir reçu des médicaments contaminés au fentanyl pendant leur hospitalisation, à La Plata, en Argentine, le jeudi 31 juillet 2025. (AP Photo/Gustavo Garello) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une plainte a été déposée par l'Administration Nationale des Médicaments, Aliments et Technologies Médicales argentine (Anmat), après la découverte par un hôpital des bactéries Klebsiella pneumoniae et Ralstonia pickettii dans du fentanyl médical, un opioïde, administré aux patients.

Les décès ont été enregistrés dans des hôpitaux de la province de Buenos Aires, de Santa Fe (centre), Formosa (nord-est) et Cordoba (centre), a indiqué le juge Ernesto Kreplak, en charge de l'affaire, au journal La Nacion dans un article publié mercredi.

Selon l'article, au moins 24 personnes sont concernées par l'enquête. Parmi elles, Ariel Furfaro García, propriétaire des entreprises HLB Pharma et Laboratorios Ramallo, qui auraient produit et vendu le fentanyl contaminé, a détaillé La Nación.

Cinq lots contaminés auraient été distribués dans huit hôpitaux et centres de santé du pays.

Il y a deux semaines, des familles de patients décédés avaient manifesté devant l'Hôpital Italien de La Plata, à 60 km au sud de Buenos Aires, réclamant «justice pour les victimes du fentanyl».

«Le fentanyl l'a tué en quelques jours», avait déclaré à l'AFP Alejandro Ayala, frère de Leonel, décédé à l'âge de 32 ans.

Selon des experts cités par La Nacion, le nombre de décès en lien avec cette contamination bactérienne pourrait évoluer à mesure de l'étude de dossiers médicaux de patients décédés.