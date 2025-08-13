  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Le fentanyl l'a tué en quelques jours» Drame dans des hôpitaux argentins: au moins 87 morts

ATS

13.8.2025 - 23:56

La justice argentine enquête sur la mort de 87 patients dans divers hôpitaux. Ces derniers ont consommé du fentanyl médical contaminé par une bactérie.

Les proches de Daniel Sebastian Oviedo, de gauche à droite, son père Daniel Oviedo, sa mère Sandra Altamirano et sa sœur Gisel Oviedo, s'étreignent devant l'hôpital Italiano lors d'une manifestation pour réclamer justice pour lui et d'autres victimes décédées après avoir reçu des médicaments contaminés au fentanyl pendant leur hospitalisation, à La Plata, en Argentine, le jeudi 31 juillet 2025. (AP Photo/Gustavo Garello)
Les proches de Daniel Sebastian Oviedo, de gauche à droite, son père Daniel Oviedo, sa mère Sandra Altamirano et sa sœur Gisel Oviedo, s'étreignent devant l'hôpital Italiano lors d'une manifestation pour réclamer justice pour lui et d'autres victimes décédées après avoir reçu des médicaments contaminés au fentanyl pendant leur hospitalisation, à La Plata, en Argentine, le jeudi 31 juillet 2025. (AP Photo/Gustavo Garello)
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.08.2025, 23:56

Une plainte a été déposée par l'Administration Nationale des Médicaments, Aliments et Technologies Médicales argentine (Anmat), après la découverte par un hôpital des bactéries Klebsiella pneumoniae et Ralstonia pickettii dans du fentanyl médical, un opioïde, administré aux patients.

Les décès ont été enregistrés dans des hôpitaux de la province de Buenos Aires, de Santa Fe (centre), Formosa (nord-est) et Cordoba (centre), a indiqué le juge Ernesto Kreplak, en charge de l'affaire, au journal La Nacion dans un article publié mercredi.

Selon l'article, au moins 24 personnes sont concernées par l'enquête. Parmi elles, Ariel Furfaro García, propriétaire des entreprises HLB Pharma et Laboratorios Ramallo, qui auraient produit et vendu le fentanyl contaminé, a détaillé La Nación.

Cinq lots contaminés auraient été distribués dans huit hôpitaux et centres de santé du pays.

Il y a deux semaines, des familles de patients décédés avaient manifesté devant l'Hôpital Italien de La Plata, à 60 km au sud de Buenos Aires, réclamant «justice pour les victimes du fentanyl».

«Le fentanyl l'a tué en quelques jours», avait déclaré à l'AFP Alejandro Ayala, frère de Leonel, décédé à l'âge de 32 ans.

Selon des experts cités par La Nacion, le nombre de décès en lien avec cette contamination bactérienne pourrait évoluer à mesure de l'étude de dossiers médicaux de patients décédés.

Les plus lus

Ils piratent votre téléphone portable avec des applications invisibles
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Le PSG renaît de ses cendres et triomphe en finale
Un salon érotique près de l'école? La commune ne voit pas de problème
Les organisateurs jouent un mauvais tour à Stan Wawrinka !
«Nous allons immédiatement engager une action en justice»: Musk s’en prend à Apple