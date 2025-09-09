  1. Clients Privés
Accord trouvé Ferme de Bassenges à l'EPFL : bail prolongé de 4 ans

ATS

9.9.2025 - 10:40

La ferme biologique de Bassenges sur le campus de l'EPFL à Ecublens (VD) obtient un sursis. La direction de la haute école et le collectif Cambium ont trouvé un accord pour prolonger le bail de quatre ans. Les travaux de transformation des bâtiments du site ne démarreront qu'en 2030.

Une vue de la ferme de Bassenges sur le campus universitaire de l'EPFL, sur la commune vaudoise d'Ecublens (archives).
Une vue de la ferme de Bassenges sur le campus universitaire de l'EPFL, sur la commune vaudoise d'Ecublens (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.09.2025, 10:40

09.09.2025, 10:53

«Le bail à ferme liant l'EPFL au collectif Cambium sàrl et portant sur la mise à disposition des bâtiments et des terrains agricoles du site de Bassenges, sur la partie ouest du campus lausannois de l'EPFL, voit son échéance reportée jusqu'au 31 janvier 2030. Tel est le résultat d'un accord négocié dans le cadre d'une procédure de conciliation», a indiqué mardi l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans un communiqué.

Initialement, le bail conclu en 2020 pour une durée de six ans avait été résilié avec effet au 31 janvier 2026. A cette date, la micro-ferme exploitée par le collectif devait être définitivement réaffectée en centre scientifique. Cambium avait contesté cette résiliation. Tout est donc désormais décalé de quatre ans.

Terres préservées au-delà de 2030

Selon les termes de la nouvelle convention, les fermiers «s'engagent à quitter le site au plus tard le 31 janvier 2030. Ce nouveau calendrier permet à l'EPFL de maintenir son projet de valorisation des bâtiments de Bassenges afin d'y installer le Centre interfacultaire Bernoulli – un institut d'enseignement et de recherche de portée internationale, qui occupe actuellement des locaux provisoires au sein de l'Ecole», écrit l'EPFL.

Les terres cultivées par le collectif Cambium garderont la vocation d'agriculture et de préservation de la biodiversité après le départ des fermiers, souligne l'EPFL. Celle-ci a développé un concept associant culture maraîchère, jardins de conservation et espaces à haute valeur écologique. Les bâtiments, classés au patrimoine, seront rénovés et adaptés afin de servir au mieux les intérêts du futur Centre (mathématiques, informatique et physique théorique).

Pétition et manifestation

La micro-ferme, située sur la commune d'Ecublens, avait vu le jour en février 2020 sur les terres agricoles du site universitaire de Lausanne. Les exploitants revendiquaient une «agriculture low-tech», très peu mécanisée, associant maraîchage, arboriculture et élevage en cycle fermé. Ils proposent divers produits locaux et bios.

Le collectif Cambium, locataire des lieux, est composé de six adultes et deux enfants vivant de manière fixe à la ferme. Deux à trois apprentis y travaillent à l'année ainsi que deux autres personnes extérieures.

En juin 2024, il avait remis une pétition intitulée «Préservons l'avenir agricole de la ferme de Bassenges», munie de plus de 8000 signatures, à la direction de l'EPFL. Près de 300 personnes avaient participé à un cortège sous forme de chaîne humaine symbolique pour l'occasion.

