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Entre Flüelen et Sisikon Éboulement à Uri : l'Axenstrasse restera fermée au moins jusqu'à lundi matin

ATS

31.5.2026 - 22:30

Dimanche soir, des rochers sont tombés dans un filet de protection situé sur l'Axenstrasse. Le système d'alarme automatique a alors déclenché la fermeture de la route entre Flüelen et Sisikon, a indiqué dimanche soir l'Office fédéral des routes (OFROU) à Keystone-ATS.

En raison du brouillard, il n'a pas été possible d'effectuer un vol en hélicoptère pour évaluer la situation de plus près (archives).
En raison du brouillard, il n'a pas été possible d'effectuer un vol en hélicoptère pour évaluer la situation de plus près (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.05.2026, 22:30

31.05.2026, 22:51

Le canton d'Uri avait auparavant informé la population, via l'application d'alerte Alertswiss, qu'un éboulement ou un glissement de terrain s'était produit dans la zone concernée. La population a été invitée à contourner largement la zone touchée et à tenir compte des informations officielles sur le trafic.

Selon les informations fournies par la porte-parole de l'OFROU, l'incident s'est produit vers 18h40. En raison du brouillard, il n'a pas été possible d'effectuer un vol en hélicoptère pour évaluer la situation de plus près. Il n'est donc pas possible de savoir si d'autres roches instables pourraient se détacher. La route restera donc fermée jusqu'à lundi matin 8h00, heure à laquelle la situation sera réévaluée.

182m sous l'eau. Voiture tombée dans le lac des Quatre-Cantons localisée

182m sous l'eauVoiture tombée dans le lac des Quatre-Cantons localisée

Ni les infrastructures ni les usagers de la route n'ont subi de dommages. Les masses rocheuses ne se sont pas déversées sur la route. Toutefois, selon l'OFROU, après l'évaluation de la situation lundi, le filet pare-pierres devra être vidé et l'alerte réactivée.

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