Cols alpins Le col du Gothard sera fermé pour l'hiver dès vendredi

ATS

6.11.2025 - 09:45

La fermeture annuelle hivernale de la route du col du Gothard intervient à partir de vendredi, annonce l'Office fédéral des routes jeudi. L'enneigement ne permet plus d'y circuler.

La route qui relie Hospental (UR) à Airolo (TI) ne rouvrira pas avant le mois de mai prochain, en principe.
KEYSTONE

Keystone-SDA

La route qui relie Hospental (UR) à Airolo (TI) ne rouvrira pas avant le mois de mai prochain, en principe. Les cols de la Furka (VS/UR), du Susten (BE/UR), du Klausen (UR/GL), du Grand St-Bernard (VS), du Grimsel (VS/BE) et du Nufenen (VS/TI) sont déjà fermés pour la saison froide.

