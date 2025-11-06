La fermeture annuelle hivernale de la route du col du Gothard intervient à partir de vendredi, annonce l'Office fédéral des routes jeudi. L'enneigement ne permet plus d'y circuler.

La route qui relie Hospental (UR) à Airolo (TI) ne rouvrira pas avant le mois de mai prochain, en principe. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La route qui relie Hospental (UR) à Airolo (TI) ne rouvrira pas avant le mois de mai prochain, en principe. Les cols de la Furka (VS/UR), du Susten (BE/UR), du Klausen (UR/GL), du Grand St-Bernard (VS), du Grimsel (VS/BE) et du Nufenen (VS/TI) sont déjà fermés pour la saison froide.