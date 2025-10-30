  1. Clients Privés
Bolide à plus de 200’000 francs... Ferrari détruite : une fameuse route américaine théâtre d’un violent accident !

Adrian Kammer

30.10.2025

Sur l'une des routes les plus sinueuses des Etats-Unis, une Ferrari 458 a percuté un camion de déménagement. Le conducteur a survécu. En revanche, son bolide a été réduit à néant.

Adrian Kammer

30.10.2025, 14:11

31.10.2025, 09:27

Sur la fameuse route de montagne «Tail of the Dragon», à la frontière entre les Etats américains de la Caroline du Nord et du Tennessee, une Ferrari 458 Spider a effectué un accident spectaculaire mardi. La voiture de sport italienne est sortie de la route dans un virage serré et a percuté l'arrière d'un camion de déménagement qui arrivait en sens inverse.

Selon le portail Carscoops, la Ferrari rouge faisait probablement partie de ce que l'on appelle un rallye Dragon, au cours duquel les fans de voitures de sport se lancent à l'assaut des 318 virages du circuit de 18 kilomètres. Le crash s'est terminé sans gravité. Le conducteur s'en est sorti avec des blessures légères. La voiture de luxe a été totalement endommagée : L'avant du bolide a été complètement détruit tandis qu’une roue a été arrachée. La voiture coûtait plus de 200 000 francs.

La «Tail of the Dragon» est considérée comme un lieu de pèlerinage par les fans de voitures et comme dangereuse par les autochtones. Des accidents s'y produisent régulièrement lorsque l'adrénaline l'emporte sur la prudence.

