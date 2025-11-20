  1. Clients Privés
«Négligence manifeste» Ferry sud-coréen échoué: le timonier... regardait son téléphone!

ATS

20.11.2025 - 05:09

La cause de de l'échouage, mercredi, d'un ferry sur une île inhabitée au large de la côte sud-ouest de la Corée du Sud est connue. Le timonier a été distrait par son téléphone portable, a déclaré jeudi à l'AFP un membre des garde-côtes.

Le ferry s'est échoué mercredi sur l''ile inhabitée de Jok.
Le ferry s'est échoué mercredi sur l''ile inhabitée de Jok.
ATS

Keystone-SDA

20.11.2025, 05:09

20.11.2025, 07:33

Les 267 passagers et membres d'équipage du navire, parti mercredi de l'île de Jeju à destination de la ville portuaire de Mokpo et qui s'est échoué vers 20h00 (midi en Suisse), ont tous été secourus et évacués, avait indiqué plus tôt la garde côtière.

Une enquête préliminaire a révélé que «l'officier chargé de la barre regardait son téléphone portable et a laissé le pilote automatique prendre le contrôle dans une zone où le navire aurait dû être manoeuvré manuellement», a fait savoir à l'AFP un responsable des garde-côtes sous couvert d'anonymat.

«En conséquence, le navire a manqué le moment opportun pour changer de cap, a dévié vers l'île inhabitée et s'est échoué.»

Les garde-côtes prévoient de poursuivre l'individu au pénal, car il s'agit d'une «négligence manifeste», a ajouté le responsable.

Aucun blessé n'a été signalé et les 246 passagers et 21 membres d'équipage ont été conduits vers un port voisin à bord de navires de sauvetage, a précisé le ministère sud-coréen de l'Intérieur et de la Sécurité dans un communiqué.

Le responsable des garde-côtes, Kim Yong-jin, avait indiqué auparavant que l'accident avait probablement été causé par des «erreurs» humaines commises par l'équipage.

Une photo publiée par l'agence de presse Yonhap montre la proue du ferry écrasée contre la côte boisée de l'île. Une autre image montre des passagers attendant d'être secourus, dont beaucoup portent des gilets de sauvetage.

En 2014, un ferry transportant plus de 470 passagers, pour la plupart des élèves en voyage scolaire, avait sombré au large de la côte sud-ouest, faisant 304 morts dans la pire catastrophe maritime de Corée du Sud.

