Festi’Neuch : l’orage a causé de lourds dégâts matériels, mais aucun blessé grave

Festi'neuch n'a pas déploré de blessé grave, à la suite du violent orage qui a soufflé dimanche à 140 km/h et qui a entraîné son évacuation pour la première fois de son histoire. Les dégâts matériels sont considérables.

Des barrières, des stands et une cantine se sont envolés. Des arbres ont plié et des régies sons ont été endommagées. La structure de la tente principale du Cargo a subi des dégâts. KEYSTONE

Keystone-ATS Basile Mermoud

«Nous sommes choqués et bouleversés mais satisfaits de voir que nos protocoles ont fonctionné. Toutes les personnes ont été évacuées à temps. Nous avons subi un phénomène météorologique d'une violence extrême», a déclaré le directeur Antonin Rousseau lors du point-presse en fin d'après-midi.

Des barrières, des stands et une cantine se sont envolés. Des arbres ont plié et des régies sons ont été endommagées. La structure de la tente principale du Cargo a subi des dégâts. L'équipe technique est à pied d'oeuvre pour sécuriser le site et le démontage qui sera plus compliqué.

«Les dégâts sont considérables, aussi bien pour nos partenaires que pour le festival. Ils sont, pour l'heure, impossibles à évaluer. Le festival va se relever», a ajouté Antonin Rousseau qui s'est réjoui d'avoir vécu trois premiers jours exceptionnels.

Remboursement des billets à évaluer

Avec le dérèglement climatique, «on va devoir se préparer à vivre des situations extrêmes», a reconnu le directeur. «Le festival revoit les protocoles et fait des mises en situation en permanence. On va tirer les enseignements de cet événement mais on voit que le travail a été fait puisque l'on a évacué à temps», a ajouté Michael Frascotti, vice-président de la Fondation Festi'neuch.

Par rapport à un éventuel remboursement des billets du dimanche, les organisateurs sont en train d'évaluer la situation avec les assureurs notamment. «On n'est pas submergé de demande de ce type actuellement», a noté le directeur. Sur les 14'500 festivaliers attendus dimanche, la plupart n'était pas encore arrivée au moment de l'orage.

«On s'est donné le temps et les moyens avant de communiquer» que l'on n'allait pas rouvrir le site pour être sûr que ce n'était pas possible, a ajouté Antonin Rousseau. «Les artistes qui étaient déjà présents se sont réfugiés dans les loges, un endroit sûr, et nous ont remerciés d'avoir eu le courage d'évacuer». Les concerts de Junior Tshaka, MC Solaar, Hoshi et Caravan Palace étaient notamment prévus dimanche.

Messages de soutien

«Nous avons déjà reçu un nombre impressionnant de messages de solidarité. Idles (ndlr: groupe qui s'est produit vendredi soir) nous a écrit être de tout coeur avec nous», a expliqué le directeur.

Avant l'orage, la 24e édition de Festi'neuch, à guichets fermés, devait se solder sur une affluence record de 59'000 personnes et était idyllique, avec aucun incident sécuritaire et sanitaire majeur. Les festivaliers avaient tout particulièrement apprécié les nouveaux aménagements du site plus aéré et avec un meilleur confort.

Les temps forts du festival ont été les concerts du groupe de rock britannique Idles, des artistes français Julien Doré et Clara Luciani ou du groupe écossais Franz Ferdinand. L'artiste neuchâtelois FlexFlab, dont Festi'neuch a accompagné l'ascension, «a cartonné et a une belle carrière devant lui», a ajouté Antonin Rousseau.