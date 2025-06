La côte adriatique de la Croatie flambe - Les touristes fuient

Un grand incendie de forêt fait rage sur la côte adriatique croate - les touristes sont évacués par bateau, les maisons brûlent, les routes sont fermées. La situation est dramatique.

Un avion de lutte contre les incendies pulvérise de l'eau pour éteindre un feu de forêt sur l'île de Ciovo.

Un violent incendie de végétation fait rage sur la côte adriatique croate et provoque la fuite de nombreux touristes. Plusieurs sites touristiques populaires en bord de mer ont été touchés. Un tronçon de l'autoroute longeant la côte a dû être fermé entre les localités d'Omis et de Dubce pour cette raison, ont rapporté les médias croates. Dans un premier temps, aucun blessé n'a été signalé.

L'incendie s'est déclaré à une trentaine de kilomètres au sud de Split, dans la région des villages de Pisak et Marusici. Marusici, qui compte environ 200 habitants et de nombreux touristes, a été évacué. La police fluviale a également mis de nombreuses personnes en sécurité par bateau. De nombreuses maisons et voitures ont brûlé. D'autres évacuations sont en cours.

Selon les médias, les pompiers ont déclaré que l'incendie était totalement hors de contrôle. La lutte contre l'incendie se fait également par avion. La sécheresse, la chaleur et les vents forts favoriseraient la propagation du feu, surtout dans les forêts de pins qui brûlent facilement dans la région, a-t-on appris. Aucune information n'a été donnée dans l'immédiat sur l'origine exacte de l'incendie.