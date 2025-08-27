Une nouvelle étape a été franchie mercredi à Genève, devant mener à la construction de deux tours de 170 et 175 mètres de haut dans le périmètre du PAV (Praille-Acacias-Vernets). Le Conseil d'Etat a annoncé avoir validé les accords de planification concernant les deux bâtiments. Ce feu vert ouvre la voie au lancement d'un concours d'architecture en décembre prochain.

Le quartier de l'Etoile, à Genève, comprendra une trentaine de bâtiments en hauteur (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Ces tours seront ouvertes au public. Des terrasses panoramiques seront aménagées à leur sommet. De grands halls permettront de se divertir et les lieux accueilleront des commerces, des services et des équipements publics et culturels. Les tours offriront également différents types de logements.

Le projet des deux tours fait l'objet d'accord de développement entre la Fondation PAV et des investisseurs privés. Après le concours d'architecture, le canton devra s'atteler à l'élaboration des plans localisés de quartier (PLQ) 3 et 4 de la zone dite de l'Etoile.

Les deux futurs gratte-ciel se distinguent par leur hauteur exceptionnelle pour Genève. Ils seront érigés dans un périmètre comprenant une trentaine de bâtiments de 60 à 120 mètres de haut.

Le plus haut bâtiment de Suisse se trouve à Bâle. Il s'agit de la tour Roche 2, qui culmine à 205 mètres de hauteur.