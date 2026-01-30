  1. Clients Privés
Désastre Feux de forêt en Patagonie argentine: «urgence incendies» déclarée

ATS

30.1.2026 - 02:17

Les feux qui dévastent la Patagonie depuis le début de l'an ont amené le gouvernement argentin à proclamer "l'urgence incendies".
ATS

Le gouvernement argentin a annoncé jeudi vouloir décréter l'"urgence incendie» dans quatre provinces de Patagonie. Plusieurs feux ont ravagé des dizaines de milliers d'hectares depuis le début de l'été austral dans ces régions.

Keystone-SDA

30.01.2026, 02:17

Depuis décembre, environ 45'000 hectares de forêts ont été brûlés par divers foyers dans la province de Chubut (sud). Le plus important, dans le parc naturel de Los Alerces (260'000 hectares) à 1800 km de Buenos Aires, a consumé quelque 20'000 hectares de végétation, principalement de forêt native.

Des centaines de pompiers luttent pour empêcher les flammes d'atteindre des zones habitées, après un répit dû à une légère pluie cette semaine.

«On est en train de signer le décret (...) qui déclare l'urgence incendie dans les provinces de Chubut, Rio Negro, Neuquén et La Pampa», a annoncé sur X Manuel Adorni, chef de cabinet du président Javier Milei.

Le décret, qui doit être publié vendredi, vise à faciliter le travail conjoint des organismes provinciaux et nationaux dans la lutte contre le feu.

Ces derniers jours, quelques pluies ont été enregistrées, ce qui a «permis aux pompiers de bien travailler» même si les foyers restent actifs, a déclaré jeudi sur la radio El Chubut Ignacio Cabello, sous-directeur de l'Agence fédérale des urgences de cette province.

Dans la zone, environ 450 pompiers sont mobilisés, soutenus par 19 moyens aériens, a-t-il indiqué.

«Beaucoup de coupe-feux ont pu être réalisés» pour éviter que les incendies progressent vers des localités comme Cholila (près de 3000 habitants) ou la ville d'Esquel (37'000 habitants), a-t-il ajouté.

«Les conditions météo ont un peu aidé à contrôler une partie» des incendies, a corroboré mercredi soir à l'AFP Manuel, pompier volontaire, depuis un front de lutte près de Cholila.

Retour de la chaleur

«D'ici quelques jours, quand la chaleur va revenir, (le feu) va commencer à reprendre, mais uniquement à l'intérieur du (périmètre) brûlé. C'est ce qu'on essaie d'assurer, que l'incendie ne continue pas de s'étendre», a-t-il ajouté.

«J'ai 15 ans de service chez les pompiers et c'est la première fois que je vois un feu qui brûle de cette manière (...) Nous n'arrivons pas à faire face», a dit Manuel, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

Un autre foyer, dans le secteur d'Epuyen, a consumé plus de 22'000 hectares, mais était contrôlé à 85% selon le Service provincial de gestion du feu.

Les divers incendies sont pour certains actifs depuis début décembre, tel le feu de Los Alerces provoqué par la foudre, mais se sont réactivés sporadiquement en fonction des conditions météo, température et vents.

Les incendies saisonniers ont affecté à des degrés divers d'autres provinces.

Une alerte rouge au risque incendie restait en vigueur jusqu'à vendredi pour la région.

Les incendies de l'été austral n'ont pour l'heure pas fait de victime en Patagonie argentine, au contraire du Chili voisin, ou les feux de forêt ont causé une vingtaine de morts dans le sud du pays en janvier.

Le gouvernement argentin a annoncé cette semaine le déblocage d'urgence d'enveloppes totalisant 87 millions de dollars pour diverses entités de pompiers volontaires.

